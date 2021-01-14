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Пассажир метро Санкт-Петербурга чеканил мяч на путях. Видео

14:21
Пассажир метро Санкт-Петербурга чеканил мяч на путях. Фото Telegram-канала Baza
Пассажир метро Санкт-Петербурга чеканил мяч на путях. Фото Telegram-канала Baza

Молодой человек спустился на пути в метро Санкт-Петербурга и начал чеканить мяч, информирует Telegram-канала Baza. Инцидент произошел на станции «Звенигородская».

Почеканив мяч, он подобрал его и забрался обратно на платформу. В пресс-службе метро при этом отметили, что мужчина делал это не в первый раз. До этого он лазил по вагонам, бегал по шпалам с мячом и снимал себя на видео.

Питерское метро пообещало запретить трюкачу вход на свою территорию.

Ранее сообщалось, что мужчине, который спустился на рельсы на станции «Косино» в московском метро, грозит штраф в размере около 1 миллиона рублей.

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