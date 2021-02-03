Месси признан лучшим игроком десятилетия в Южной Америке

3 февраля Международная федерация футбольной истории и статистики на официальном сайте объявила нападающего «Барселоны» Лионеля Месси лучшим игроком Южной Америки за последние 10 лет.

Второе место занял нападающий «ПСЖ» Неймар, третьим стал защитник «Сан-Паулу» Дани Алвес.

33-летний Месси является самым высокооплачиваемым футболистом современности. По данным издания El Mundo, за четыре года контракта аргентинец должен получить около 555 миллионов евро. Из этих денег 138 миллионов без налоговых вычетов — это фиксированная плата за сезон, а также премии (чистыми он получает 74,9 миллиона).

Около 115 миллионов было заплачено футболисту в качестве подъемных за подписание соглашения. Кроме того, еще 78 миллионов — это бонусы за лояльность.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании футболист провел 18 матчей, в которых забил 12 мячей и отдал 4 результативные передачи.