«Ливерпуль» заинтересован в нападающем «Монцы» Вареле

«Ливерпуль» проявляет интерес к 21-летнему нападающему «Монцы» Гуштаву Вареле, сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, английский клуб еженедельно отправляет скаутов на матчи с участием 21-летнего португальского футболиста. Информацию о Вареле также запрашивали «Тоттенхэм», «Брентфорд» и «Сандерленд».

При этом «Бенфика» имеет право на получение 20 процентов от суммы будущей перепродажи нападающего.

В этом сезоне Варела возглавляет список лучших бомбардиров Серии А. На его счету 9 голов и одна результативная передача в 10 матчах. Контракт португальца с «Монцей» рассчитан до лета 2030 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 5 миллионов евро.