«Манчестер Юнайтед» может купить Палмера и Холла после прихода Почеттино

Манчестер Юнайтед» намерен приобрести полузащитника «Челси» Коула Палмера и защитника «Ньюкасла» Льюиса Холла в зимнее трансферное окно, сообщает Football Insider.

По информации источника, руководство манкунианцев готово выделить значительные средства на усиление состава, чтобы поддержать нового главного тренера Маурисио Почеттино и улучшить результаты команды во второй половине сезона.

Отмечается, что аргентинский специалист высоко оценивает игру Палмера. Полузащитник перешел в «Челси» в период, когда команду возглавлял Почеттино.

После 10 туров чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» набрал 8 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ.