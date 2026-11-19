Владельцы «Лестера» отказались от продажи клуба

Владельцы «Лестера» приняли решение отказаться от продажи футбольного клуба, выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.

По информации источника, руководство прекратило процесс поиска покупателя и уведомило об этом сотрудников клуба. Теперь владельцы намерены сосредоточиться на возвращении команды в более высокий дивизион.

В августе стало известно, что «Лестер» выставлен на продажу за 200-300 миллионов долларов. Инвестиционный банк Citigroup подготовил для потенциальных покупателей презентацию, в которую вошли сведения об активах клуба. Среди них были мужская и женская команды, академия, стадион «Кинг Пауэр», тренировочные базы «Сигрейв» и «Белвуар Драйв», земельный участок рядом со стадионом, а также бельгийский «Ауд-Хеверле Левен», принадлежащий той же компании.

С 2010 года «Лестер» принадлежит семье тайских бизнесменов Шривадданапрабха. В сезоне-2015/16 команда впервые стала чемпионом Англии, а в 2021 году выиграла Кубок страны. Также клуб трижды завоевывал Кубок английской лиги (1964, 1997, 2000) и дважды — Суперкубок Англии (1971, 2021).

В октябре 2018 года владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета после взлета со стадиона клуба.