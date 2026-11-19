Владельцы «Лестера» отказались от продажи клуба
Владельцы «Лестера» приняли решение отказаться от продажи футбольного клуба, выступающего в третьем по силе дивизионе чемпионата Англии, сообщает The Telegraph.
По информации источника, руководство прекратило процесс поиска покупателя и уведомило об этом сотрудников клуба. Теперь владельцы намерены сосредоточиться на возвращении команды в более высокий дивизион.
В августе стало известно, что «Лестер» выставлен на продажу за 200-300 миллионов долларов. Инвестиционный банк Citigroup подготовил для потенциальных покупателей презентацию, в которую вошли сведения об активах клуба. Среди них были мужская и женская команды, академия, стадион «Кинг Пауэр», тренировочные базы «Сигрейв» и «Белвуар Драйв», земельный участок рядом со стадионом, а также бельгийский «Ауд-Хеверле Левен», принадлежащий той же компании.
С 2010 года «Лестер» принадлежит семье тайских бизнесменов Шривадданапрабха. В сезоне-2015/16 команда впервые стала чемпионом Англии, а в 2021 году выиграла Кубок страны. Также клуб трижды завоевывал Кубок английской лиги (1964, 1997, 2000) и дважды — Суперкубок Англии (1971, 2021).
В октябре 2018 года владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха погиб при крушении вертолета после взлета со стадиона клуба.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|17-7
|28
|
2
|Брайтон
|11
|7
|1
|3
|26-9
|22
|
3
|Ман. Сити
|11
|7
|1
|3
|22-14
|22
|
4
|Ливерпуль
|11
|6
|3
|2
|18-10
|21
|
5
|Борнмут
|11
|5
|3
|3
|18-14
|18
|
6
|Лидс
|11
|4
|5
|2
|14-9
|17
|
7
|Челси
|11
|5
|1
|5
|20-20
|16
|
8
|Эвертон
|10
|4
|4
|2
|12-10
|16
|
9
|Тоттенхэм
|11
|4
|3
|4
|12-11
|15
|
10
|Брентфорд
|10
|3
|5
|2
|16-11
|14
|
11
|Астон Вилла
|11
|3
|5
|3
|14-17
|14
|
12
|Халл Сити
|11
|3
|5
|3
|13-11
|14
|
13
|Ньюкасл
|11
|3
|4
|4
|15-18
|13
|
14
|Ковентри
|11
|4
|0
|7
|13-21
|12
|
15
|Ипсвич
|11
|3
|2
|6
|15-22
|11
|
16
|Фулхэм
|11
|2
|5
|4
|11-13
|11
|
17
|Сандерленд
|11
|2
|3
|6
|8-17
|9
|
18
|Нот. Форест
|11
|2
|3
|6
|9-15
|9
|
19
|МЮ
|11
|1
|5
|5
|14-23
|8
|
20
|Кристал Пэлас
|11
|2
|1
|8
|12-27
|7
|21.11
|15:30
|Ман. Сити – Фулхэм
|1 : 1
|21.11
|18:00
|Астон Вилла – Сандерленд
|0 : 0
|21.11
|18:00
|Борнмут – Нот. Форест
|2 : 0
|21.11
|18:00
|Челси – Лидс
|1 : 4
|21.11
|18:00
|Ковентри – Кристал Пэлас
|3 : 2
|21.11
|18:00
|Тоттенхэм – Ипсвич
|2 : 0
|21.11
|20:30
|Ньюкасл – Арсенал
|2 : 2
|22.11
|17:00
|Халл Сити – Брайтон
|2 : 0
|22.11
|19:30
|Ливерпуль – МЮ
|4 : 0
|23.11
|23:00
|Брентфорд – Эвертон
|- : -
|Г
|
|
Эрлинг Холанн
Манчестер Сити
|9
|
|
Александер Исак
Ливерпуль
|7
|
|
Николас Джексон
Астон Вилла
|6
|П
|
|
Деклан Райс
Арсенал
|5
|
|
Брэдли Барколя
Ливерпуль
|4
|
|
Джон Макгинн
Астон Вилла
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Игор Тиаго
Брентфорд
|10
|1
|4
|
|
Жоау Гомес
Астон Вилла
|7
|1
|2
|
|
Паскаль Стрейк
Брайтон
|4
|1
|1