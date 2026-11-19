Батраков поделился фотографией с GTA 6: «На часик потеряли»

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков опубликовал фотографию, как он играет в GTA 6.

Снимком 21-летний футболист поделился в своем Telegram-канале. Релиз видеоигры состоялся 19 ноября 2026 года

«На часик потеряли», — подписал публикацию Батраков.

В августе 2026 года Батраков перешел из «Локомотива» в «Галатасарай». В этом сезоне на его счету 13 матчей за турецкий клуб во всех турнирах, в которых он забил 6 голов и отдал 4 результативные передачи.