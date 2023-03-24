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Игроки сборной Аргентины и их жены повторили жест Мартинеса с ЧМ-2022

Ана Горшкова
Корреспондент
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Игроки сборной Аргентины повторяют жест Мартинеса.
Фото Getty Images

Футболисты сборной Аргентины и их жены после окончания товарищеского матча со сборной Панамы (2:0) повторили жест вратаря Эмилиано Мартинеса с церемонии награждения на ЧМ-2022.

Жена Мартинеса Мандинья в своих соцсетях опубликовала снимок, на котором возлюбленные футболистов прикладывают реплику Кубка мира к паху, как сделал это Мартинес на турнире в Катаре с наградой лучшему вратарю мирового первенства.

Жены игроков сборной Аргентины повторяют жест Мартинеса.
Жена Мартинеса Мандинья, Фото Соцсети

Также жест голкипера после матча с Панамой повторили несколько игроков сборной Аргентины.

Игроки сборной Аргентины повторяют жест Мартинеса.
Фото Getty Images

Чемпионат мира по футболу 2022
Сборная Аргентины по футболу
Эмилиано Мартинес
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 Ростов 20 12 5 3 36-27 41
3
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 20 10 5 5 35-20 35
6
 Ахмат 20 10 2 8 31-29 32
7
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
14
 Факел 20 2 11 7 27-37 17
15
 Химки 20 3 4 13 19-41 13
16
 Торпедо 20 2 4 14 12-33 10
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