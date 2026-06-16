Очоа завершит карьеру после чемпионата мира-2026

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа заявил, что завершит свою профессиональную карьеру после чемпионата мира-2026.

«Сборная Мексики всегда была моим ориентиром, моим направлением в карьере и в жизни. И когда все закончится, я не вижу больше смысла в футболе. Не вижу смысла продолжать играть. Я наслаждался каждым мгновением, я отдал все, что мог, я оставил здесь всего себя. Я ухожу с миром, с высоко поднятой головой и горжусь тем, что пережил это», — сказал 40-летний футболист сквозь слезы в видео из серии «Письма, которые объединяют».

Для 40-летнего мексиканца чемпионат мира станет шестым в качестве игрока. Из них он выходил на поле на турнирах в 2014, 2018 и 2022 годах. В 2006-м и 2010-м был в заявке.

На счету голкипера 153 матча за сборную Мексики.

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