ФИФА не нашла нарушений при проверке жеста австралийского арбитра Эванса на ЧМ-2026

Международная федерация футбола (ФИФА) сообщила, что не обнаружила никаких доказательств нарушения своего Дисциплинарного кодекса в действиях австралийского арбитра ЧМ-2026 Шона Эванса.

Эванс сделал жест во время представления арбитров ВАР перед матчем Германия — Кюрасао. Речь идет о жесте, который напоминает перевернутый знак «окей» и используется в безобидной игре «кружок», но также применяется ультраправыми активистами.

«Независимый дисциплинарный комитет ФИФА может подтвердить, что после рассмотрения дела с участием ВАР Шона Эванса он не обнаружил доказательств нарушений Дисциплинарного кодекса ФИФА. Дисциплинарный комитет также принял к сведению заявление господина Эванса», — говорится в сообщении организации.

Эвансу 38 лет, он был включен в список арбитров ФИФА в 2017 году.

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