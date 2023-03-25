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Сегодня, 14:34

Тренер юношеской сборной России рассказала о давлении на турнире в Бангладеше

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Главный тренер женской юношеской сборной России по футболу Елена Медведь поделилась впечатлениями о выступлении на турнире в Бангладеше.

«Давит ли на девочек то, что они первые, кто вновь выступает как полноценная сборная России? Давления они не чувствуют. Потому что в силу возраста до конца не осознают, насколько турнир с этой точки зрения важен. Как только Россию отстранили, мы просто начали играть внутри страны. Так что эту паузу без гимна не так остро ощутили. Он всегда был с нами.
Кстати, на трибунах в Дакке наши флаги тоже были — из 200 болельщиков человек 20 были из России. Наши люди, которые работают здесь. К нам даже приехала делегация из посольства — приятно», — приводит слова Медведь Sport24.

Женская национальная команда России U-16 примет участие в турнире SAFF Championship 2023, проходящем в столице Бангладеша — Дакке. Соперниками россиянок станут сборная хозяев турнира, а также Индии, Непала и Бутана.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-25-trener-sbornoy-rossii-nam-povezlo-chto-my-ne-uchastvovali-v-turnirakh-bez-flaga-i-gimna-ne-bylo-strannykh-chuvstv
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 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
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 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
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9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
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 Кр. Советов 20 5 5 10 20-31 20
13
 Пари НН 20 5 4 11 23-37 19
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Кр. Советов – Оренбург
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