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Сегодня, 02:00

Иран — Новая Зеландия: прямой эфир, видеотрансляция онлайн матча ЧМ по футболу

Иран и Новая Зеландия встретятся на чемпионате мира по футболу
Александр Иткин
редактор интернет отдела

Сборные Ирана и Новой Зеландии встретятся в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу в ночь на вторник, 16 июня. Игра пройдет на арене «СоФи Стэдиум» в Лос-Анджелесе (США), стартовый свисток прозвучит в 4.00 по московскому времени.

За основными событиями и результатом игры Иран — Новая Зеландия можно следить в матч-центре на нашем сайте.

Чемпионат мира. Группа G.
16 июня, 04:00. SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
Иран
Новая Зеландия

В прямом эфире встречу покажут каналы «Матч ТВ», «Матч Премьер» и «Матч! Футбол 1» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними онлайн-платформы «Кинопоиск» и Okko в окне с ретрансляцией федерального телеэфира.

Чемпионат мира 2026 года: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде доступны в разделе турнира на нашем сайте.

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Чемпионат мира по футболу 2026

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