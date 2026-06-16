Вальверде признали лучшим игроком матча Саудовская Аравия — Уругвай

Полузащитник сборной Уругвая Федерико Вальверде был признан лучшим игроком матча 1-го тура групповой стадии финального турнира чемпионата мира-2026 со сборной Саудовской Аравии (1:1).

27-летний хавбек нанес три удара по воротам, из них два — в створ. У него четыре точных паса в штрафную и 19 — в финальную треть.

Вальверде сыграл свой четвертый матч на чемпионатах мира. Всего за сборную у него 9 голов и 2 результативные передачи в 74 встречах.

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