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Сегодня, 19:12

Черчесов назвал Дзюбу и ряд других футболистов игроками с «уличным характером»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов ответил на вопрос «СЭ» об участии российских футболистов в уличных турнирах.

— С кем больше всего хотели бы увидеться?

— Вчера с Джикией и Гильерме разговаривал по телефону. До этого переписывался с Артемом Дзюбой, пару недель назад с Антоном Миранчуком. Они тоже с Джикией где-то были. В любом случае у нас контакт сохраняется. Но сегодня я с удовольствием увижу их на поле. Наконец-то они попали в свою лигу!

— В свою лигу?

— Они же уличные как бы футболисты по характеру.

— Как раз пока у Джикии, Дзюбы, Миранчука нет клубов.

— У Гильерме тоже. Здесь они совместят приятное с полезным, — сказал Черчесов «СЭ» в рамках «Т-Лиги уличного футбола».

Сборная Казахстана объявила о назначении Черчесова 3 июня. До этого его последним местом работы был венгерский «Ференцварош». Он возглавлял команду из Будапешта с августа 2021 по июль 2023 года.

Станислав Черчесов
Футбол
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Черчесов считает, что уличные турниры популяризируют футбол
Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
5
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
8
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
9
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 - : -
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
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П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

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Факел

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