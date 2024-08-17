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Сегодня, 22:32

Джикия объяснил слова Черчесова о том, что у него уличный характер

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник Георгий Джикия прокомментировал высказывание главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова.

Ранее 60-летний специалист заявил, что у Джикии «уличный характер».

— Черчесов сказал, что у вас уличный характер. В чем это проявляется?

— Почему вы дальше не спросили, что он имел в виду.

— Может, у вас есть яркое воспоминание из уличного футбола?

— Очень много. Детство на улице было отличным.

— Может, какой-то гол, какой-то матч, о чем рассказывали во дворе?

— Да нет, понятное дело, очень много воспоминаний, когда друзьями собирались. Очень беззаботное детство. Всегда тепло вспоминается, когда мы собираемся друзьями, с кем по 20-25 лет вместе выросли. До сих пор со всеми хорошо общаемся. Есть что вспомнить из детства. Приятно, когда друзья детства поддерживают связь. За праздничными столами вспоминают такие приятные моменты, — сказал Джикия.

30-летний Джикия в июне покинул «Спартак» в связи с истечением контракта. Он выступал за красно-белых с 2017 года, провел за команду 215 матчей, забил 5 мячей и сделал 11 голевых передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3,5 миллиона евро.

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Черчесов назвал Дзюбу и ряд других футболистов игроками с «уличным характером»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
5
 ЦСКА 4 2 1 1 9-3 7
6
 Спартак 4 2 1 1 6-3 7
7
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
8
 Краснодар 4 1 3 0 3-2 6
9
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
10
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
11
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
12
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
13
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
14
 Ахмат 4 0 3 1 1-6 3
15
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
16
 Факел 4 0 1 3 1-7 1
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30 тур
17.08 17:00
Динамо – Кр. Советов
 1 : 0
17.08 19:30
Ростов – Оренбург
 3 : 2
18.08 15:00
Химки – Зенит
 - : -
18.08 17:30
ЦСКА – Локомотив
 - : -
18.08 17:30
Спартак – Факел
 - : -
18.08 20:00
Краснодар – Пари НН
 - : -
19.08 17:30
Акрон – Рубин
 - : -
19.08 20:00
Динамо Мх – Ахмат
 - : -
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Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Педро

Педро

Зенит

 3
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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