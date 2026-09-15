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На Кипре расследуют вмешательство постороннего в работу ВАР

Судейство

На Кипре расследуют вмешательство постороннего в работу ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор

Кипрский АЕЛ обратился в федерацию футбола страны с жалобой после удаления полузащитника Кафу в матче чемпионата с АПОЭЛ (0:6). Клуб утверждает, что перед вмешательством видеоарбитра на выбор эпизода для проверки мог повлиять человек, не входивший в судейскую бригаду. АЕЛ требует провести расследование и предоставить материалы, которые позволили бы понять, как взаимодействовали рефери и его видеоассистенты.

Матч 2-го тура состоялся 6 сентября в Никосии. Главным судьей был Панайотис Хадзигеоргиу, видеоарбитром — Робертос Коста, его помощником — Хараламбос Георгиу.

Кафу был удален примерно в середине второго тайма после эпизода с участием игрока АПОЭЛ Димитриса Лимниоса. Первоначально судейская бригада не зафиксировала нарушения, однако позднее вмешался видеоарбитр. Хадзигеоргиу посмотрел повтор на мониторе у поля и показал Кафу красную карточку за плевок в соперника. Кипрские СМИ сообщали, что между самим эпизодом и ВАР-вмешательством прошло около семи минут. АЕЛ настаивает, что футболист не плевал в соперника: по версии клуба, из его рта вылетела жевательная резинка.

При этом сама продолжительная пауза между эпизодом и просмотром не означает нарушения протокола ВАР. Правила разрешают вернуться к потенциальному нарушению, требующему удаления, даже после возобновления игры, если речь идет, в частности, об агрессивном поведении, плевке или укусе. Поэтому жалоба АЕЛ связана не с тем, что эпизод проверили спустя несколько минут, а с тем, как именно видеоарбитр получил информацию о нем.

Как сообщает Thema Sports, АЕЛ утверждает, что получил сведения о возможном участии в этой цепочке постороннего лица. Человек, который работал в технической группе, отвечающей за организацию телевизионной трансляции, якобы связался по рации с техническим специалистом, обслуживавшим функционирование системы ВАР, и указал ему на конкретный эпизод либо телевизионный ракурс. Далее эта информация была передана оператору повторов в комнате видеоассистентов. После этого нужный фрагмент был найден и показан видеоарбитру, а затем последовала рекомендация судье отправиться к монитору и посмотреть повтор. Пока это версия АЕЛ, а не установленный федерацией факт.

Согласно правилам, видеоарбитр самостоятельно проверяет все потенциальные эпизоды, связанные с прямой красной карточкой. В комнате работают видеоарбитр, его помощник и оператор повторов. ИФАБ отдельно указывает, что во время матча общаться с этим трио могут только уполномоченные лица. Поэтому, если версия АЕЛ подтвердится и станет известно, что решение начать проверку возникло после внешней подсказки из телевизионной группы, федерации предстоит дать соответствующую оценку данному нарушению.

АЕЛ попросил сохранить все аудио- и видеоматериалы из ВАР-комнаты, а также предоставить запись переговоров между судьей и видеоарбитром по этому эпизоду. Кроме того, клуб попросил приостановить дисциплинарное разбирательство по делу Кафу до завершения проверки жалобы.

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