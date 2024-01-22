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Сегодня, 12:55

Гаджиев заявил, что больше не будет играть в футбол

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о своей травме и возвращении в медиафутбол.

«По мнению врачей, я смогу играть в футбол уже через два-три месяца. Но, я не думаю, что футбольный мир многое потерял за время моего отсутствия. В футбол я больше играть не буду. Буду играть только в том случае, если будет организован выставочный матч, где мне просто надо будет выйти и побегать пять минут. Мое здоровье того не стоит. Я жил с разорванной связкой 20 лет. В 2004 году я прооперировался, через три года мне сделали МРТ, где стало ясно, что связки уже нет. 15-20 лет я нормально двигался. Но в последнее время увлекся футболом, и мениск колена не выдержал. Я не получаю столько удовольствия от игры в футбол, чтобы платить за это потерянным временем, костылями и дискомфортом. Другое дело — хоккей. В хоккей я очень хочу играть. Это моя страсть. Хоккей стоит того, потому что у меня много дел завязано на хоккее. У меня сын играет. Это же интересная связь между отцом и сыном. Когда я родился, моему отцу было 48 лет. Мне было 10 лет, и мы с ним бегали на турник. Подтягивались на спор. Я тогда, наверное, 12 раз мог подтянуться. И отец со мной зарубался. Я посчитал, что на тот момент ему было уже 58 лет. Видимо, я продлил отцу жизнь, потому что после моего рождения он не выходил из формы, чтобы успеть получить с сыном семейные радости», — приводит слова Гаджиева MMA.Metaratings.ru.

Камил Гаджиев является капитаном медиафутбольной команды FC Fight Nights. В 2023 году Гаджиев перенес операцию на колене.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/gadzhiev-v-futbol-ya-bolshe-igrat-ne-budu-326371/
Футбол
Камил Гаджиев
ММА
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