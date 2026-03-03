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Медиалига (МКС)

3 марта, 16:13

В «Лиге Ставок» рассказали о подписании соглашения с медиафутбольной командой PRIME SQUAD

Артем Бухаев
Корреспондент

Руководитель направления по спонсорству «Лиги Ставок» Павел Рундзя в разговоре с «СЭ» прокомментировал подписание соглашения с командой МФЛ PRIME SQUAD.

«Медиафутбол сегодня — это не только матчи, но и контент вокруг них. Для нас важно быть частью этой среды. Мы видим, что медийные проекты дают высокий уровень вовлеченности и расширяют аудиторию бренда. Партнерство с футбольным клубом PRIME SQUAD — еще один шаг в этом направлении и логичное продолжение нашей стратегии», — сказал Рундзя «СЭ».

PRIME SQUAD — новый участник 7-го сезона Медиалиги. Новый сезон МФЛ стартует приблизительно в апреле.

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