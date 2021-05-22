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Статьи   //    Футбол   //    «У своих ворот»

Судьи все в белом, у «Спартака» тренер-иностранец, «Динамо» — чемпион. 85 лет первому чемпионату СССР

Олег Кошелев
Олег Кошелев
Заместитель шефа отдела футбола
22 мая 2021, 20:50
1936 год. Футболисты московского «Динамо». Фото «СЭ» Московское «Динамо» — первый чемпион СССР. Фото fcdynamo.ru Итоговая таблица чемпионата СССР-1936 (весна). 1936 год. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев). Фото из российского государственного архива кинофотодокументов
1936 год. Футболисты московского «Динамо». Фото «СЭ»
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22 мая 1936 года матчем между ленинградским «Динамо» и московским «Локомотивом» стартовал первый чемпионат Советского Союза по футболу.

1 января 1936 года на парижском стадионе «Парк де Пренс» местный «Рэсинг» со счетом 2:1 обыграл сборную Москвы. Та встреча заставила переосмыслить положение и ход развития всего советского футбола. «Мы вернулись домой, ходили и объясняли, что противник хорош, но и мы не хуже, — писал в книге «Футбол сквозь годы» Николай Старостин. — Нас застала врасплох тактическая новинка. Нужен обмен опытом, и не только в гостях, но и дома. А что мы знаем друг о друге? Полсотни игроков варятся в собственном соку. Встречаются в год по обещанию сборные больших городов, да и то непостоянно... Где уж тут набраться мудрости!»

Решение лежало на поверхности: стране нужен межклубный чемпионат, какие уже давно проводятся в Европе. Так и возникла идея о создании всесоюзного первенства по футболу путем перехода от турниров с участием сборных городов к клубным соревнованиям, а крестным отцом союзных чемпионатов стал именно Николай Петрович.

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Первый регламент

Всю весну Высший совет физической культуры (ВСФК) готовил регламент первого чемпионата СССР, который в итоге был утвержден за неделю до старта.

Основные пункты документа:

— Первенство СССР по футболу разыгрывается отдельно — весеннее и осеннее;

— В группе А первенства выступают всего семь команд, которые играют между собой в один круг;

— В заявке каждой команды может быть не более 22 и не менее 15 игроков;

— В случае выигрыша команда получает 3 очка, при ничьей — 2, поражении — 1, неявке или отказе от игры — 0 очков. При равенстве очков двух команд первенство между ними решается игрой до результата. При равенстве очков 3 или более команд первенство считается разыгранным, но звание чемпиона не присуждается.

За месяц до старта турнира методическое бюро Центрального научно-исследовательского института физкультуры разработало множество рекомендаций по технике, тактике игры и прочим вопросам. Прописывалось буквально все, начиная с процедуры выхода команд на поле. Были и такие советы: «В перерыве рекомендуется ослабить резинки трусов, расшнуровать бутсы, снять гетры, прополоскать горло теплой водой».

1936 год. "Динамо" (Москва) - "Динамо" (Киев). Фото из российского госуарственного архива кинофотодокументов
1936 год. «Динамо» (Москва) — «Динамо» (Киев). Фото из российского госуарственного архива кинофотодокументов
4&nbsp;октября 1976 года. Москва. &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Динамо&raquo; (Тбилиси)&nbsp;&mdash; 0:0. С&nbsp;мячом Николай Абрамов.«Я накануне матча знал, что нас задушат». Как «Спартак» вылетал в первую лигу

Первые участники

«Динамо», «Локомотив», «Спартак», ЦДКА (все — Москва), «Красная Заря», «Динамо» (оба — Ленинград) и «Динамо» (Киев).

Группа А была сформирована, опираясь на итоги чемпионата СССР 1935 года среди сборных шести городов, которые расположились в таком порядке: 1. Москва, 2. Ленинград, 3. Харьков, 4. Киев, 5. Баку, 6. Тифлис. Использовался принцип геометрической прогрессии: от Украины — одна команда, от Ленинграда — две, от Москвы — четыре. Все логично, за исключением представительства Украины, где приоритет был отдан Киеву. И были вопросы по московскому представительству. «Спартак», «Динамо» и ЦДКА успешно выступили в первенствах предыдущего года, а четвертое место должно было достаться автозаводцам (Завод имени Сталина) или металлургам («Серп и молот»). Но предпочтение в итоге отдали железнодорожникам. На это решение, вероятно, мог повлиять покровитель «Локомотива» Лазарь Каганович — «железный нарком» и весьма влиятельная фигура советской власти 30-х годов.

Московское «Динамо» — первый чемпион СССР. Фото fcdynamo.ru
Московское «Динамо» — первый чемпион СССР. Фото fcdynamo.ru

Первый матч

Историческая игра состоялась 22 мая 1936 года. Открывать сезон доверили ленинградскому «Динамо» и московскому «Локомотиву». Самый крупный в довоенные годы ленинградский стадион имени Ленина, вместимостью в 30 тысяч зрителей, подготовить к сезону не успели, и играть пришлось на стадионе «Динамо», где было всего две трибуны по всей длине поля: одна — бетонная, другая — низкая, деревянная. В итоге на матче собралось 12 тысяч зрителей — это в два-три раза больше того, на что были рассчитаны трибуны.

«О том, чтобы попасть на открытие чемпионата страны, можно было только мечтать, — вспоминал один из болельщиков. — Нам было по 14 лет, и мы умели не только мечтать, но и пробираться без билетов. В тот день пацанам повезло: игра проводилась на «Динамо». Старожилы знают, что в то время вход на стадион имени Ленина был один, через относительно узкий мостик, и нам, мальчишкам, иногда приходилось действовать вплавь. «Динамо» — не Петровский остров, водной преграды не было, а заборы препятствием мы не считали».

Автором исторического первого гола чемпионата страны стал нападающий «Локомотива» Виктор Лавров, но волевую победу со счетом 3:1 одержали ленинградцы. Ворота «Локо» в той встрече защищал Валентин Гранаткин, который через пару десятков лет стал первым вице-президентом ФИФА и чье имя вот уже 40 лет носит международный турнир среди юношеских команд.

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Первые судьи

Большое внимание было уделено подготовке судей к первому чемпионату: в Москве открыли судейскую школу, а на заседании коллегии столичные арбитры признали «засоренность своих рядов случайными и чуждыми элементами» и тут же в духе времени дисквалифицировали нечистоплотных коллег.

И пара интересных деталей по судейской теме. Во-первых, в середине 30-х матчи обслуживали пять арбитров: главный — в поле, линейные — за его пределами. Еще двое с небольшими красными флажками располагались на полюсах и поднятием руки, как в гандболе, сигнализировали главному о взятии ворот.

Во-вторых, до войны судьи работали, во всяком случае в погожие дни, во всем белом — белых с длинными рукавами рубашках, того же цвета длинных навыпуск парусиновых брюках и туфлях. Белый цвет символизирует чистоту помыслов и деяний.

Первые тренеры

В советском футболе 30-х годов тренер не считался центральной фигурой в команде, и перед стартом первого чемпионата ВСФК обязал всех участников весеннего первенства обзавестись массажистами, врачами и тренерами. Естественный путь — перенимать опыт у иностранцев. К примеру, у Чехословакии, чья сборная в те годы была в авторитете (второе место на ЧМ-1934). Согласно чехословацкой методике, помимо футбола игроки занимались гимнастикой, легкой атлетикой, плаванием, водным поло. После тренировки — непременная реабилитация: массаж, электропроцедуры и т.д. Кроме командных каждый футболист проводил индивидуальные тренировки по составленному тренером плану.

В 1935 году в СССР из Чехословакии перебрался Антонин Фивебр, получивший от ВСФК должность государственного тренера по футболу. В течение трех лет он разъезжал по стране, меняя город за городом, тренируя и консультируя многие команды, в том числе и юношеские. Весной 1936-го он консультировал московский «Спартак» и вошел в историю как тренер красно-белых в первом чемпионате СССР.

Вспоминая годы в СССР, Фивебр писал: «Это была добрая работа. В 1938 году нас даже не хотели отпускать домой. Предлагали мне должность комиссара по спорту. И если бы не дыхание приближающейся войны, я оставался бы в СССР и дальше».

Первый чемпион

Первым чемпионом страны стало московское «Динамо», которое одержало шесть побед в шести матчах. Все решилось 11 июля в игре со «Спартаком», собравшей в Москве на стадионе «Динамо» 70 тысяч зрителей. В случае победы спартаковцы могли бы за тур до конца включиться в борьбу за чемпионство, но верх взяли динамовцы: на 86-й минуте решающий мяч забил Василий Павлов — 1:0. Лучшим бомбардиром первого чемпионата стал динамовец Михаил Семичастный (шесть голов в шести матчах).

«С организационной стороны первенство прошло удовлетворительно, привлекло внимание широких масс трудящихся и, несомненно, повысило класс советского футбола», — так сформулировал итог пилотного чемпионата СССР известный журналист Юрий Ваньят.

Первые премиальные

Чемпиону полагалось 500 рублей на всю команду. Для понимания: килограмм кофе в то время стоил 11 рублей, а литр вина — 8 рублей. В общем, премиальные довольно скромные.

Что еще интересно — никакого кубка за победу в чемпионате не было. Осенью динамовцы в качестве трофея получили огромное шелковое полотнище зеленого цвета. Почему именно зеленое, никак документально не зафиксировано. Допускается версия, что красная материя была в дефиците, и флаг сделали из того, что оказалось в наличии. В конце концов, это же цвет футбольного поля.

Итоговая таблица чемпионата СССР-1936 (весна).
Итоговая таблица чемпионата СССР-1936 (весна).

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