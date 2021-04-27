Эндаумент-фонд динамовской академии. Как будут расти новые Захаряны и Тюкавины

В недавнем большом программном интервью нашему изданию генеральный директор футбольного «Динамо» Павел Пивоваров в контексте развития клубной академии имени Яшина рассказал о создании эндаумент-фонда.

Тема для российского футбола новая. В перспективе — интересная для любого болельщика. Что это такое и как это работает, разберемся как раз на примере «Динамо» — других в РПЛ пока нет.

Слово «эндаумент» для нашего спорта в целом достаточно редкое, хотя упоминания уже встречались. К примеру, Алишер Усманов создал такой фонд в фехтовании, а несколько лет назад Сергей Галицкий мечтал о нем в своей академии. Но первым эндаумент-фонд открыл именно ФК «Динамо». Это целая стратегия, модель долгосрочного развития юных футболистов — с самого раннего возраста и вплоть до выступлений за первую команду. Для того чтобы в рамках столь серьезного временного отрезка процесс всегда был устойчивым и поступательным, нужна прежде всего гарантированная стабильность. Финансовая в первую очередь.

— Создание фонда является стратегически важным проектом. Фонд будет работать на благо клуба вне зависимости от внешних факторов, обеспечит финансовую устойчивость системы подготовки футболистов академии и таким образом создаст фундамент для развития основной команды. Вместе с болельщиками и спонсорами мы сейчас создаем финансовую базу для развития детско-юношеского футбола в России, — заявил при открытии проекта в конце прошлого года председатель совета директоров ФК «Динамо», первый заместитель президента — председателя правления Банка ВТБ Юрий Соловьев.

Эндаумент-фонд динамовской академии.

Чтобы стало более-менее понятно, объясним простым нефинансовым языком суть работы эндаумента — она довольна проста. Для финансирования жизнедеятельности, в данном случае футбольной академии «Динамо» им. Яшина, организуется фонд, из пожертвований и взносов формируется его капитал, который — и тут самый важный момент — не может быть потрачен. Он не расходуется, а, наоборот, только пополняется за счет участия компаний или частных лиц. На академию целевым образом тратятся средства, заработанные от инвестирования средств фонда. Проще говоря, капитал остается нетронутым, а заработанные деньги идут на развитие проекта.

Очевидно, что отвечать за инвестиционный процесс должны профильные специалисты. Именно поэтому управление средствами фонда доверено компании «ВТБ Капитал Управление инвестициями», которая управляет 3,7 триллионами рублей клиентских активов корпоративных и розничных инвесторов. Более 10 лет она успешно сотрудничает с крупнейшими эндаументами страны, финансирующими проекты образования, культуры, искусства, науки и других важных сферах развития общества. На сегодня клиентский портфель компании в этом сегменте составляет 78 эндаументов объемом 13,2 миллиарда рублей.

Стабильность и устойчивость динамовской академии теперь в меньшей степени будет зависеть от финансового состояния клуба. Целевой размер фонда — 5 миллиардов рублей. На первом этапе группа ВТБ уже сделала существенный вклад. Для привлечения остальных средств ведется работа со спонсорами и реализована программа краудфандинга, в том числе с участием болельщиков клуба.

Сделать взнос очень просто: нужно на сайте фонда заполнить краткую анкету и указать сумму, денежные средства будут списаны с вашей банковской карты. В зависимости от суммы взноса предусмотрены различные приятные сюрпризы. Сейчас в процессе формирования отдельная программа признания и лояльности для тех, кто приобщится к подготовке будущих динамовских звезд.

Ну а для контроля целевого использования средств из числа известных болельщиков «Динамо» сформирован Попечительский совет фонда под председательством члена совета директоров АО «ФК «Динамо» (Москва) Сергея Степашина.

Динамовское руководство масштабно подошло к данному проекту, главным идеологом которого выступил Юрий Соловьев. Тщательно изучен опыт аналогичных фондов в других странах. К примеру, так живет знаменитая футбольная академия «Аякса». По похожему принципу работает «ПСЖ». В «Барселоне» эндаумент пополняется и за счет отчислений клуба, а также за счет перечислений футболистов из собственных зарплат. Да и в целом такая форма поддержки за пределами нашей страны достаточно прочно развита во всех сферах деятельности — от музеев до общеобразовательных институтов.

«Динамо» в последние пару лет делает большой акцент на развитие собственных ресурсов, в частности системы детско-юношеского футбола.

«Поиск и развитие футбольных талантов является главным приоритетом работы академии «Динамо», — говорит генеральный директор бело-голубых Павел Пивоваров. — На ближайшие годы нами запланированы крупные проекты, как по региональной экспансии и открытию новых филиалов академии, так и по внедрению цифровых систем, мониторингу прогресса юных футболистов, глубокой аналитики физической готовности и скорости принятия решений».

В прошлом году создан филиал академии в Дагестане, где занимаются более 300 талантливых детей, а в 2021-м планируется открыть еще два подразделения в других регионах страны. В том числе и на финансирование региональных филиалов планируется использовать средства, полученные в результате инвестиционной деятельности эндаумент-фонда.

Воспитанники региональных подразделений войдут в единую систему подготовки клуба, а самые талантливые получат возможность продолжить обучение в центральной академии бело-голубых. Также планируется строительство нового комплекса академии в Москве, соответствующего всем современным инфраструктурным требованиям, предъявляемым к подобным объектам. Это позволит собрать под одной крышей все команды академии и обеспечить комфортные условия проживания воспитанникам из регионов.

Академия «Динамо» имени Яшина — одна из старейших и самых успешных футбольных школ России. Молодежная команда бело-голубых — действующий победитель молодежного первенства страны. За основной состав в сезоне-2020/21 на поле выходили 13 собственных воспитанников. Успехи «Динамо» в подготовке молодых игроков ощутимы уже сейчас, однако клуб строит работу на будущее, о чем свидетельствуют недавние проекты.