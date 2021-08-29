Главный тренер «Красной Звезды» Алексей Чаплин рассказал «СЭ» подробности гибели голкипера Александра Шишмарева.

«Сейчас мы решаем, как проводить Александра в последний путь, — сказал Чаплин корреспонденту «СЭ» Данилу Фролкину. — Я подавлен морально, просто слов нет, чтобы описать мои эмоции. Помощь оказали быстро, врачи присутствовали на игре. Сразу после столкновения главный врач команды «Балтика-2» подбежал оказать помощь, через 20 минут подъехала реанимация. Язык мы достали моментально, он начал делать вздохи. Но, видимо, сильно ударили в грудную клетку, он сделал вздох и задохнулся. На игре были профессиональные врачи. Все ребята очень расстроились, для нас это большая потеря, все сразу же расплакались, на лице не было эмоций».

Вратарь Шишмарев погиб 28 августа в Калининграде во время тренировочного матча.