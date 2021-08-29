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Васильков раскритиковал врачей, которые не сумели спасти жизнь вратаря «Красной Звезды»

13:09
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Бывший врач «Спартака» Юрий Васильков в разговоре с «СЭ» поделился мнением по трагедии с вратарем «Красной Звезды» — Александр Шишмарев скончался во время футбольного матча.

Александр Шишмарев.Российский вратарь Шишмарев погиб во время матча. Подробности трагедии

«Это вопиющий случай! У людей, которые рядом находились, рук нет? Нужно было просто открыть рот и достать язык, — сказал Васильков корреспонденту «СЭ» Антону Иванову. — Скорее всего, все люди вокруг перепугались и стояли в ступоре. Не знаю, был ли там врач у них или нет. На каждый футбольный матч врачей невозможно назначить. Именно поэтому нужно обучать население первой медицинской помощи. Достать запавший язык — простое дело, даже для человека без медицинского образования».

По сообщению пресс-службы региональной федерации футбола, помощь, оперативно и в полном объеме оказанная врачами «Балтики», не помогла. Прибывшая бригада скорой в течение часа боролась за жизнь Шишмарева, но спасти его не удалось.

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