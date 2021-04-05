Девушка умершего 18-летнего футболиста Никиты Сидорова обратилась к возлюбленному

Девушка умершего 18-летнего футболиста Никиты Сидорова Ангелина Мжельская в сториз Instagram опубликовала видео, на котором пара целуется.

«Мой маленький, я тебя очень люблю. Будь всегда рядом», — подписала видео Мжельская.

На следующей гифке молодые люди едут в машине и улыбаются.

«Самый-самый. Все будет замечательно», — написала девушка.

Напомним, вчера, 4 апреля, произошла трагедия. Футболист молодежной команды «Знамя Труда» из Орехово-Зуева Никита Сидоров вышел на поле во втором тайме товарищеского матча с клубом из Павловского Посада, а через пять минут ему стало плохо и он потерял сознание. На поле к футболисту тут же выбежали тренер и врач. Затем подъехали медики и реанимобиль. Помочь футболисту не смогли — он умер.

Предварительная причина смерти — аневризма сосудов мозга. Официального заключения пока нет.