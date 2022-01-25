Полиция Флоренции организовала патрули у дома Влаховича после угроз от фанатов «Фиорентины»

Полиция Флоренции организовала патрули у дома нападающего «Фиорентины» Душана Влаховича после угроз от фанатов флорентийского клуба, сообщает La Repubblica.

Ранее сообщалось , что фанаты «Фиорентины» вывесили несколько оскорбительных баннеров в адрес Влаховича у стадиона флорентийского клуба «Артемио Франки» из-за возможного переходе нападающего в «Ювентус».