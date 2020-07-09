«Аталанта» выиграла у «Сампдории», «Торино» обыграл «Брешию»

«Торино» на своем поле одолел «Брешию» в матче 31-го тура чемпионата Италии (3:1). В других встречах «Аталанта» обыграла «Сампдорию» (2:0), а «Болонья» уступила «Сассуоло» (1:2).

Чемпионат Италии

Серия А

31-й тур

«Торино» — «Брешиа» — 3:1 (0:1)

Голы: Торрегросса, 21 (0:1). Матею, 48 — в свои ворота (1:1). Белотти, 58 (2:1). Дзадза, 86 (3:1).

«Торино»: Сиригу, Де Сильвестри (Джиджи, 89), Ансальди (Эйна, 75), Нкулу, Лянко, Бремер, Ринкон, Мейте, Дзадза, Верди (Лукич, 80), Белотти (Беренгер, 89).

«Брешиа»: Йоронен, Матею, Сабелли, Мартелла, Папетти, Дессена (Ндой, 74), Бьяднасон (Змрхал, 61), Шпалек (Скрабб, 74), Тонали (Вивиани, 61), Доннарумма, Торрегросса (Гецци, 87).

Предупреждения: Папетти, 52. Тонали, 56. Дзадза, 76. Доннарумма, 82.

Судья: Довери.

Турин. Стадион Олимпийский.

«Аталанта» — «Сампдория» — 2:0 (0:0)

Голы: Толой, 75 (1:0). Муриэль, 85 (2:0).

«Аталанта»: Голлини, Хатебур, Толой, Кальдара, Джимсити (де Рон, 52), Гозенс (Кастань, 86), Пашалич (Муриэль, 70), Фройлер, Гомес, Иличич (Малиновский, 69), Сапата (Шутало, 86).

«Сампдория»: Аудеро, Берешиньски, Йосида, Мурру, Депаоли (Д`Амико, 90+1), О.Колли, Экдаль (Рамирес, 83), Линетти, Янкто (Ауджелло, 82), Торсби, Габбьядини (Ла Гумина, 82).

Предупреждения: Джимсити, 24. Торсби, 35. Янкто, 56. Берешиньски, 65. Кастань, 90+5.

Судья: Джуа.

Бергамо. Стадион «Атлети Адзурри д'Италия».

«Болонья» — «Сассуоло» — 1:2 (0:1)

Голы: Берарди, 41 (0:1). Гараслин, 56 (0:2). Барроу, 90+1 (1:2).

«Болонья»: Скорупски, Дейкс, Денсвил, Бани, Томиясу, Медель (Домингес, 61), Сванберг (Сансоне, 61), Схаутен (Балдурссон, 74), Паласио (Канджано, 83), Орсолини (Сков Ольсен, 74), Барроу.

«Сассуоло»: Консильи, Пелузо (Феррари, 73), Кирикеш, Рожериу, Мерт Мюлдюр, Маньянелли, Локателли (Маньяни, 81), Капуто, Дефрель (Траоре, 72), Берарди (Бурабия, 80), Гараслин (Бога, 65).

Предупреждения: Медель, 26. Гараслин, 34. Денсвил, 60. Дейкс, 81. Бурабия, 86. Мерт Мюлдюр, 90+1. Рожериу, 90+4.

Судья: Фурно.

Болонья. Стадион «Ренато Далл'Ара».