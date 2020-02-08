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Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Амьеном»

21:10
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Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена».

Россиянин в нынешнем сезоне в лиге 1 провел 21 матч, на его счету три гола в чемпионате Франции.

«Монако» после 23 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1.

Амьен — Монако

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