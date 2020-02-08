Головин — в стартовом составе «Монако» на матч с «Амьеном»
21:10
Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена».
Россиянин в нынешнем сезоне в лиге 1 провел 21 матч, на его счету три гола в чемпионате Франции.
«Монако» после 23 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1.
Le 1?1? de Robert Moreno ? #ASCASM pic.twitter.com/xR2YCEjfMf— AS Monaco ?? (@AS_Monaco) February 8, 2020
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...