Полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в стартовый состав команды на матч 24-го тура чемпионата Франции против «Амьена».

Россиянин в нынешнем сезоне в лиге 1 провел 21 матч, на его счету три гола в чемпионате Франции.

«Монако» после 23 матчей занимает 10-е место в турнирной таблице лиги 1.