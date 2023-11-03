Захарян против «Барселоны», месть «Боруссии» проблемной «Баварии», «Арсенал» под угрозой. Что смотреть в Европе в выходные?

Немало интересного.

«Ньюкасл» — «Арсенал»: опасаться ли лондонцам «убийцы топов»?

«Арсенал» совершенно справедливо на старте сезона рассматривается как одна из главных сил в АПЛ — «канониры» уже дважды одолели «Сити» за несколько месяцев и в целом держат более-менее стабильный высокий уровень. Хотя и досадные вещи тоже случаются — например, 1:3 от «Вест Хэма» в матче Кубка лиги (пусть и играл не основой состав), ничья с никакущим «Челси» в чемпионате или поражение от скромного «Ланса» в Лиге чемпионов.

Несмотря на это, лондонцы наравне с «Сити» преследуют аномально разогнавшийся «Тоттенхэм», лидируют в своей группе ЛЧ (и, вероятно, выйдут в плей-офф) и уже завоевали первый трофей сезона — Суперкубок Англии. Казалось бы, чем их может испугать предстоящий матч с «Ньюкаслом»? На самом деле, многим.

Эдди Хау вместе с «сороками» сотворил сенсацию в прошлом сезоне, впервые за много лет залетев в топ-4 и попав в Лигу чемпионов, но на этом удивительный конвейер англичан не остановился. «Ньюкасл» поделил очки с «Миланом» в ЛЧ, разгромил «ПСЖ» (!) со счетом 4:1, а еще подряд выбил из Кубка «Сити» и «МЮ». Результаты в АПЛ тоже неплохие — «сороки» входят в топ-6, и пусть борьба за Лигу чемпионов в этом сезоне им вряд ли светит, потрепать нервы они способны любому.

И пусть интрига в этом матче скорее эстетская, менее интересной она от этого не является. Справится ли «Арсенал» с «убийцей топов» или Эдди Хау заберет очередную добычу? Это очень важно для позиционирования обеих команд — и для места в турнирной таблице, конечно же.

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Хави и Захарян наконец встретятся?

Арсен Захарян совершенно точно не зря перешел в «Реал Сосьедад», потому как мечты начали сбываться, хоть пока с результативностью есть сложности. Он уже успел дебютировать в ла лиге в стартовом составе, в Лиге чемпионов, а также сыграл против «Реала» и «Атлетико». Чтобы собрать полный набор, осталось совершить первые результативные действия и сыграть против одного из настоящих грандов — «Барселоны». Последнее должно случиться уже в выходные.

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль явно не списывает Арсена со счетов — на днях в кубковом матче против малоизвестного «Буньола» Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты. Вероятно, доиграл бы до финального свистка, если бы не повреждение. Однако может ли помешать возможная травма полузащитника сыграть против «Барсы»?

Пресс-служба клуба уже ответила: «Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к игре». Так что ждем россиянина на поле — и можем только догадываться об эмоциях Арсена. Да и Хави тоже будет рад — все-таки, по слухам, он лично зазывал Захаряна в «Барселону» прошлой зимой. Вот и встретятся.

«Боруссия» — «Бавария»: месть Дортмунда и сложности в Мюнхене

Еще не забылась прошлогодняя драма в немецком чемпионате, когда «Боруссия» по гигантской глупости и фатальному невезению упустила первое за много лет чемпионство, как нас вновь ожидает Дер Классикер — и вновь в драматической обстановке. Правда, на этот раз дела не очень уже у «Баварии».

Харри Кейн перешел к мюнхенцам, известным сборщикам трофеев, как раз за достижениями. Но пока сезон у суперклуба на внутренней арене идут с трудом — в Суперкубке уступили «Лейпцигу», в чемпионате идут вторыми, а на неделе проиграли «Саарбрюкену» из третьей немецкой лиги в рамках Кубка Германии.

Харри Кейн. Фото Reuters

Конечно, Кейн играет на пределе возможностей — набрал 12+5 по системе «гол плюс пас» в девяти турах бундеслиги. Но даже этого не хватает, чтобы «Бавария» железно шла на первом месте — так что говорить о том, что титул у Мюнхена в кармане, еще очень рано. Как можно раньше «отстрелить» дортмундцев, идущих на четвертой строчке, от чемпионской гонки — в интересах Тухеля и компании.

Понаблюдать за тем, как они это сделают, однозначно стоит. Либо посмотреть на месть «Боруссии» за прошлогодний позор, почему нет?

«Аталанта» — «Интер»: выйдет ли Миранчук?

Команда Гасперини в выходные сойдется с почти непобедимым «Интером». У «нерадзурри» шикарная оборона, великолепная атака, боевой настрой — трудно представить, какое бергамаски должны сделать усилие над собой, чтобы набрать очки.

Алексей Миранчук. Фото Global Look Press

Вероятно, по этой причине Алексея Миранчука мы на поле опять не увидим — тренер совершенно не доверяет полузащитнику после возвращения того из аренды в «Торино». Впрочем, кто знает — в теории в выходные российские игроки могут сыграть против «Барселоны» и «Интера». И лучше оба эти события не пропускать, если они произойдут.

«Фиорентина» — «Ювентус»: их снова интересно смотреть

«Ювентус» потихоньку возвращается после трехлетнего простоя — его снова (пусть и с натяжкой) можно назвать участником чемпионской гонки. Учитывая, что в прошлых сезонах даже заикнуться об этом было нельзя, прогресс очевиден. Но для туринцев каждый матч все равно испытание, в том числе и против «Фиорентины».

«Фиалки» в этом сезоне выступают мощно — быть может, даже поборются за солидные еврокубки. Правда, в этом конкретном матче им надо опасаться Влаховича — у Душана дела не очень, забивает он крайне редко, но на бывшей команде может и «оттоптаться» — ведь он ее пока еще не огорчал.