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Сегодня, 20:20

Захарян против «Барселоны», месть «Боруссии» проблемной «Баварии», «Арсенал» под угрозой. Что смотреть в Европе в выходные?

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
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Алексей Миранчук, Арсен Захарян, Хави.
Фото «СЭ»
Немало интересного.

«Ньюкасл» — «Арсенал»: опасаться ли лондонцам «убийцы топов»?

«Арсенал» совершенно справедливо на старте сезона рассматривается как одна из главных сил в АПЛ — «канониры» уже дважды одолели «Сити» за несколько месяцев и в целом держат более-менее стабильный высокий уровень. Хотя и досадные вещи тоже случаются — например, 1:3 от «Вест Хэма» в матче Кубка лиги (пусть и играл не основой состав), ничья с никакущим «Челси» в чемпионате или поражение от скромного «Ланса» в Лиге чемпионов.

Несмотря на это, лондонцы наравне с «Сити» преследуют аномально разогнавшийся «Тоттенхэм», лидируют в своей группе ЛЧ (и, вероятно, выйдут в плей-офф) и уже завоевали первый трофей сезона — Суперкубок Англии. Казалось бы, чем их может испугать предстоящий матч с «Ньюкаслом»? На самом деле, многим.

Маркус Рэшфорд. «МЮ» и «Арсенал» жестко выбили из Кубка лиги, «Бавария» споткнулась на клубе третьего дивизиона

Эдди Хау вместе с «сороками» сотворил сенсацию в прошлом сезоне, впервые за много лет залетев в топ-4 и попав в Лигу чемпионов, но на этом удивительный конвейер англичан не остановился. «Ньюкасл» поделил очки с «Миланом» в ЛЧ, разгромил «ПСЖ» (!) со счетом 4:1, а еще подряд выбил из Кубка «Сити» и «МЮ». Результаты в АПЛ тоже неплохие — «сороки» входят в топ-6, и пусть борьба за Лигу чемпионов в этом сезоне им вряд ли светит, потрепать нервы они способны любому.

И пусть интрига в этом матче скорее эстетская, менее интересной она от этого не является. Справится ли «Арсенал» с «убийцей топов» или Эдди Хау заберет очередную добычу? Это очень важно для позиционирования обеих команд — и для места в турнирной таблице, конечно же.

Англия. Премьер-лига. 11-й тур
04 нояб, 20:30. St James' Park (Ньюкасл)
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал

«Реал Сосьедад» — «Барселона»: Хави и Захарян наконец встретятся?

Арсен Захарян совершенно точно не зря перешел в «Реал Сосьедад», потому как мечты начали сбываться, хоть пока с результативностью есть сложности. Он уже успел дебютировать в ла лиге в стартовом составе, в Лиге чемпионов, а также сыграл против «Реала» и «Атлетико». Чтобы собрать полный набор, осталось совершить первые результативные действия и сыграть против одного из настоящих грандов — «Барселоны». Последнее должно случиться уже в выходные.

Арсен Захарян. Захарян сыграл в испанской глубинке. Принял участие в победной атаке и был заменен после удара в голову

Главный тренер «Реал Сосьедад» Иманол Альгуасиль явно не списывает Арсена со счетов — на днях в кубковом матче против малоизвестного «Буньола» Захарян вышел в стартовом составе и провел на поле 82 минуты. Вероятно, доиграл бы до финального свистка, если бы не повреждение. Однако может ли помешать возможная травма полузащитника сыграть против «Барсы»?

Пресс-служба клуба уже ответила: «Арсен Захарян тренируется с командой и полностью готов к игре». Так что ждем россиянина на поле — и можем только догадываться об эмоциях Арсена. Да и Хави тоже будет рад — все-таки, по слухам, он лично зазывал Захаряна в «Барселону» прошлой зимой. Вот и встретятся.

Испания. Ла Лига. 12-й тур
04 нояб, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Барселона

«Боруссия» — «Бавария»: месть Дортмунда и сложности в Мюнхене

Еще не забылась прошлогодняя драма в немецком чемпионате, когда «Боруссия» по гигантской глупости и фатальному невезению упустила первое за много лет чемпионство, как нас вновь ожидает Дер Классикер — и вновь в драматической обстановке. Правда, на этот раз дела не очень уже у «Баварии».

Харри Кейн перешел к мюнхенцам, известным сборщикам трофеев, как раз за достижениями. Но пока сезон у суперклуба на внутренней арене идут с трудом — в Суперкубке уступили «Лейпцигу», в чемпионате идут вторыми, а на неделе проиграли «Саарбрюкену» из третьей немецкой лиги в рамках Кубка Германии.

Харри Кейн.
Фото Reuters

Конечно, Кейн играет на пределе возможностей — набрал 12+5 по системе «гол плюс пас» в девяти турах бундеслиги. Но даже этого не хватает, чтобы «Бавария» железно шла на первом месте — так что говорить о том, что титул у Мюнхена в кармане, еще очень рано. Как можно раньше «отстрелить» дортмундцев, идущих на четвертой строчке, от чемпионской гонки — в интересах Тухеля и компании.

Понаблюдать за тем, как они это сделают, однозначно стоит. Либо посмотреть на месть «Боруссии» за прошлогодний позор, почему нет?

Германия. Бундеслига 1. 10-й тур
04 нояб, 20:30. Signal Iduna Park (Дортмунд)
Боруссия Д
Бавария

«Аталанта» — «Интер»: выйдет ли Миранчук?

Команда Гасперини в выходные сойдется с почти непобедимым «Интером». У «нерадзурри» шикарная оборона, великолепная атака, боевой настрой — трудно представить, какое бергамаски должны сделать усилие над собой, чтобы набрать очки.

Алексей Миранчук.
Фото Global Look Press

Вероятно, по этой причине Алексея Миранчука мы на поле опять не увидим — тренер совершенно не доверяет полузащитнику после возвращения того из аренды в «Торино». Впрочем, кто знает — в теории в выходные российские игроки могут сыграть против «Барселоны» и «Интера». И лучше оба эти события не пропускать, если они произойдут.

Италия. Серия А. 11-й тур
04 нояб, 20:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Интер

«Фиорентина» — «Ювентус»: их снова интересно смотреть

«Ювентус» потихоньку возвращается после трехлетнего простоя — его снова (пусть и с натяжкой) можно назвать участником чемпионской гонки. Учитывая, что в прошлых сезонах даже заикнуться об этом было нельзя, прогресс очевиден. Но для туринцев каждый матч все равно испытание, в том числе и против «Фиорентины».

«Фиалки» в этом сезоне выступают мощно — быть может, даже поборются за солидные еврокубки. Правда, в этом конкретном матче им надо опасаться Влаховича — у Душана дела не очень, забивает он крайне редко, но на бывшей команде может и «оттоптаться» — ведь он ее пока еще не огорчал.

Италия. Серия А. 11-й тур
05 нояб, 22:45. Artemio Franchi (Флоренция)
Фиорентина
Ювентус

Алексей Миранчук
Арсен Захарян
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Аталанта
ФК Бавария
ФК Барселона
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Интер (Интернационале)
ФК Ньюкасл Юнайтед
ФК Реал Сосьедад
ФК Фиорентина
ФК Ювентус
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