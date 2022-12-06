Первый тренер Дзюбы: «Знаю, что Артем собирается на Кипр к Кокорину»

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном приглашении футболиста на Кипр в качестве тренера.

Ранее об этом заявил форвард «Ариса» Александр Кокорин.

«Насколько я знаю, Дзюба собирается на Кипр к Кокорину. Тренерская карьера на Кипре? Почему бы и нет. Дзюба — харизматичный парень. Можно попробовать что-то новое. Главное будет найти взаимопонимание с игроками. Некоторые футболисты идут работать тренерами после завершения карьеры. Но у меня нет информации, что Дзюба планирует работать тренером. В любом случае ему принимать решение», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба является свободным агентом. С августа он выступал за «Адану Демирспор», в составе которой он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября стало известно, что россиянин расторг контракт с турецким клубом.