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Сегодня, 15:09

Первый тренер Дзюбы: «Знаю, что Артем собирается на Кипр к Кокорину»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото ФК «Адана Демиспор»

Первый тренер нападающего Артема Дзюбы Александр Шупляков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о возможном приглашении футболиста на Кипр в качестве тренера.

Ранее об этом заявил форвард «Ариса» Александр Кокорин.

«Насколько я знаю, Дзюба собирается на Кипр к Кокорину. Тренерская карьера на Кипре? Почему бы и нет. Дзюба — харизматичный парень. Можно попробовать что-то новое. Главное будет найти взаимопонимание с игроками. Некоторые футболисты идут работать тренерами после завершения карьеры. Но у меня нет информации, что Дзюба планирует работать тренером. В любом случае ему принимать решение», — сказал Шупляков «СЭ».

34-летний Дзюба является свободным агентом. С августа он выступал за «Адану Демирспор», в составе которой он забил 1 гол в 5 матчах. 6 ноября стало известно, что россиянин расторг контракт с турецким клубом.

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
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ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
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Александр Кокорин
Артем Дзюба
Футбол
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