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Сегодня, 13:21

Сын Кокорина: «Хороший ли папа футболист? Ну так, посерединке»

Виталий Косик
Корреспондент
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Александр Кокорин.
Фото ФК «Арис»

Сын нападающего кипрского «Ариса» Александра Кокорина Майкл поделился мнением об игре своего отца.

«Хороший ли папа футболист? Ну так, посерединке. Но, на его матчи я хожу! Потому что там в кабинках попкорн есть. На стадионах слишком шумно для меня, поэтому я хожу только на те матчи, где есть кабинки. Наверное, я тоже хотел бы стать футболистом, но папа меня не учит вообще. У меня в Москве есть тренер, он учит меня играть», — цитирует Кокорина-младшего Sport24.

На данный момент Кокорин-старший выступает за кипрский «Арис» на правах аренды из «Фиорентины». В текущем сезоне он сыграл 10 матчей, забил пять голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2022-12-06-syn-kokorina-khoroshiyli-papa-futbolist-nu-tak-poseredinke

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⚽ Футбол. ЧМ
Марокко
Испания

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Александр Кокорин
ФК Арис (Лимасол)
5
4
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