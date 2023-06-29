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Сегодня, 18:40

Аналитик TSN Баттон сравнил Мичкова с Месси

Виктория Кравченко
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Матвей Мичков.
Фото ХК «Сочи»

Аналитик TSN Крэйг Баттон сравнил стиль российского нападающего СКА Матвея Мичкова с игрой капитана сборной Аргентины Лионеля Месси.

«Когда Месси попадает в голевую зону, он опасен, сопернику лучше не знать, где он находится. Матвей похож этим. Он исследует. Он ищет возможности. Но когда они появляются, Мичков молниеносно пользуется ими. Для меня он чистый снайпер. В НХЛ самое сложное — это забивать голы, а он это делает», — цитирует Баттона сайт НХЛ.

Сегодня, 29 июня, 18-летнего Мичкова на драфте НХЛ выбрала «Филадельфия» под общим седьмым номером.

Лионель Месси
Матвей Мичков
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