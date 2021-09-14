Футбол
Лига Европы
Новости
Таблицы Календарь Статьи Фото Все материалы
Новости   //    Футбол   //    Лига Европы

Матч «Спартака» с «Легией» в Лиге Европы смогут посетить 13 500 зрителей

17:55
Теги:

Роспотребнадзор согласовал просьбу «Спартака» об увеличении разрешенной вместимости стадиона до 30 процентов на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

Таким образом, эту встречу смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3 000 человек.

Сообщается, что для посещения стадиона у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние 6 месяцев коронавируса.

Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CTzmAIAqvIr/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Александр Кравченко все материалы автора

Лига Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Волков плакал, а Ган был так побит, что мы продлили ему отпуск на 7 дней»
У России снова требуют антидопинговую базу. До «часа икс» остался всего год
Осака появилась в ярком наряде на Met Gala 2021
Россия — Польша. Это будет главная битва волейбольного Евро
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига Европы 2021/22, 1-й тур, групповой турнир, расписание и результаты матчей, новости и обзоры игр «Спартака» и «Локомотива»