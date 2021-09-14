Матч «Спартака» с «Легией» в Лиге Европы смогут посетить 13 500 зрителей
17:55
Роспотребнадзор согласовал просьбу «Спартака» об увеличении разрешенной вместимости стадиона до 30 процентов на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».
Таким образом, эту встречу смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3 000 человек.
Сообщается, что для посещения стадиона у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние 6 месяцев коронавируса.
Матч «Спартак» — «Легия» состоится завтра, 15 сентября. Начало в 17.30 по московскому времени.
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