Матч «Спартака» с «Легией» в Лиге Европы смогут посетить 13 500 зрителей

Роспотребнадзор согласовал просьбу «Спартака» об увеличении разрешенной вместимости стадиона до 30 процентов на матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против «Легии».

Таким образом, эту встречу смогут посетить 13 500 зрителей. Ранее максимально разрешенная вместимость составляла 3 000 человек.

Сообщается, что для посещения стадиона у болельщика должен быть QR-код, выданный на основании вакцинации либо в случае официально перенесенного за последние 6 месяцев коронавируса.