Италия выбрала в соперники группу с Украиной, а не с Россией. И повторила великий рекорд 80-летней давности

«Скуадра адзурра» обыграла Уэльс.

Евро-2020. Группа А

Италия — Уэльс — 1:0 (1:0)

Гол: Пессина, 39.

Италия: Доннарумма (Сиригу, 89), Бонуччи (Ачерби, 46), Толой, Эмерсон, Бастони, Верратти, Жоржиньо (Кристанте, 75), Бернардески (Распадори, 75), Кьеза, Пессина (Кастровилли, 87), Белотти.

Уэльс: Уорд, Гантер, К.Робертс, Ампаду, Родон, Н.Уильямс (Б.Дэвис, 86), Рэмси, Аллен (Брукс, 86), Джеймс (Уилсон, 74), Моррелл (Мур, 60), Бэйл (Левитт, 86).

Предупреждения: Аллен, 51. Пессина, 79. Гантер, 79.

Удаление: Ампаду, 55.

Судьи: Хацеган. Георге, Гингуляк (все — Румыния).

ВАР: Гиль (Польша). Летексье, Пажес (оба — Франция), ван Букел (Голландия).

20 июня. Рим. Стадион «Олимпийский».

Перед матчем с Уэльсом одной из самых обсуждаемых тем в Италии была такая — нужно ли занимать первое место в группе и выбирать себе соперника по 1/8 финала и вообще сетку плей-офф. Кому-то это может показаться странным, но логика здесь была.

Дело в том, что первая команда из группы А в 1/8 финала получает в соперники вторую сборную из квартета С — то есть Украину или Австрию. Если же занять второе место, то выходишь на вторую команду из группы В — то есть, вероятнее всего, Данию, Россию или Финляндию. В общем-то, никакой особой разницы нет. Но это в 1/8 финала.

А вот дальше победитель группы А попадает в ту часть сетки плей-офф, где его в четвертьфинале ждет пара, где играет победитель группы В, то есть Бельгия. А в полуфинале гипотетически победитель группы F — подразумевалось, что это будет Франция, но и Германия с тем футболом, что она показала против Португалии, тоже тот еще расклад.

Тогда как вторая команда группы А оказывается в на первый взгляд более легкой половине сетки — с потенциальными Нидерландами в четвертьфинале и Англией в полуфинале.

Безусловно, все еще много раз может поменяться, но, например, за день до матча La Gazetta dello Sport вышла с обложкой «Мы не любим печенье».

Дело в том, что на итальянском футбольном сленге biscotto — то есть «печенье» — это, скажем так, странный матч. Не договорняк, конечно, с подкупом и прочей грязью, но странный. Ну, например, когда какой-то результат устраивает обе команды, и игра завершается именно так. Знаменитая «скандинавская ничья» между Данией и Швецией на Евро-2004 — это самый что ни на есть классический biscotto.

Намек La Gazetta dello Sport был понятен — не надо выбирать соперников, сетку плей-офф и так далее, просто выйдите и сыграйте в футбол.

Скорее всего, точно так же думал и Роберто Манчини, что, правда, не помешало главному тренеру устроить ротацию состава. С одной стороны, она была ожидаемой — все ждали в старте Рафаэля Толоя, Марко Верратти, Алессандро Бастони, Эмерсона, Андреа Белотти. С другой, ни одно крупное итальянское медиа не угадало состав — ни La Gazetta dello Sport, ни Corriere dello Sport, ни Tuttosport, ни телеканал Sky.

Понятно, что той феерии, что была с Турцией и Швейцарией, на этот раз не было — здесь ничего удивительного. И темп был пониже, и контроль мяча не такой хороший. С другой стороны, Италия была достаточно голодной, чтобы не совсем уж валять дурака, не говоря уже о «печенье». А то, как все радовались первому голу Маттео Пессины в футболке адзурри, еще раз показывает отличную атмосферу в команде.

В общем, Италия и Манчини решили все задачи:

— победили и продлили беспроигрышную серию до 30 матчей, повторив тем самым великий рекорд команды 1930-х, которую тренировал Витторио Поццо;

— довели победную и одновременно сухую серию до 11 матчей;

— провели ротацию, поберегли лидеров, дали поиграть резервистам — как ближайшим, как те же Верратти или Федерико Кьеза, так и совсем уж дальним вроде молодого форварда Джакомо Распадори или запасного вратаря Сальваторе Сиригу;

— избежали всяких подозрений в выпечке «печенья» и прочих сомнительных кондитерских изделий — даже устраивавшая обоих соперников ничья была бы с запахом свежей сдобы.

Теперь адзурри в 1/8 финала 26 июня в 22.00 по Москве сыграют в Лондоне со второй командой из группы С — либо Украиной, либо Австрией.