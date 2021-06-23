После двух невзрачных ничьих «Красная фурия» ворвалась в плей-офф, разгромив Словакию.

Евро-2020. Группа Е

Словакия — Испания — 0:5 (0:2)

Голы: Дубравка, 30 — в свои ворота (0:1). Ляпорт, 45+3 (0:2). Сарабия, 56 (0:3). Торрес, 67 (0:4). Куцка, 71 — в свои ворота (0:5).

Нереализованный пенальти: Мората, 12 (вратарь)

Словакия: Дубравка, Губочан, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Гамшик (Бенеш, 90), Куцка, Дуда (Лоботка, 46), Хараслин (Вайсс, 69), Хромада (Дюриш, 46), Мак (Суслов, 69).

Испания: Симон, Аспиликуэта (Траоре, 77), Жорди Альба, Ляпорт, Гарсия (Пау Торрес, 71), Бускетс (Тиагу Алькантара, 71), Коке, Сарабия, Мората (Торрес, 66), Морено (Ойярсабаль, 77), Педри.

Предупреждения: Дуда, 12. Бускетс, 40. Жорди Альба, 60. Шкриньяр, 90.

Судьи: Кайперс. ван Рукел, Зайнстра (все — Голландия).

ВАР: ван Букел. Блом (оба — Голландия), Гиттельманн, Данкерт (оба — Германия).

23 июня. Севилья. Стадион «Олимпийский».

То, о чем говорили буквально все, накануне последнего тура группового раунда прозвучало уже из лагеря «Красной фурии». Один из самых опытных ее футболистов Серхио Бускетс заметил: «Сборной Испании не хватает психологии победителей». Человек, который выиграл ЧМ-2010 и Евро-2012, понимает это как никто другой. Между тем иного пути, кроме как выигрывать, у команды Луиса Энрике не было, и в похожей ситуации испанцы на крупных турнирах уже оказывались.

Речь, правда, о событиях прошлого века. На Евро-1984 Испания после двух ничьих на старте переиграла Германию и в итоге добралась до финала. Спустя десять лет на ЧМ-1994 удалось превзойти Боливию, а на Евро-1996 — победить на заказ Румынию. Видимо, тут есть что-то, заложенное на генном уровне, поэтому и четвертая попытка оказалась успешной.

Бускетс, к слову, говорил еще и об удаче, а с ней у Испании наблюдались огромные проблемы. Это только видимость счастливого случая — заработать пенальти после того, как Бьорн Кайперс получил подсказку от ВАР и увидел попадание Хромады по ноге Коке. В случае с «Красной фурией» это не работает. Как в целом на европейских чемпионатах, где испанцы не реализовали рекордные в истории турнира семь 11-метровых, так и в последнее время.

Возможно, это не совсем правильно — доверять право на удар в столь ответственной ситуации критикуемому всеми Морате. И дело не только в психологическом давлении на форварда, но и в его лидерстве в номинации «упущенные явные шансы». По версии статистического портала WhoScored, проигранная нападающим «Ювентуса» дуэль с Дубравкой — уже четвертый испорченный момент.

2/2 penalty misses for #ESP at #EURO2020



They've now missed their last five penalties in all competitions ? pic.twitter.com/YOzdrOt0FJ — B/R Football (@brfootball) June 23, 2021

Но тут не поймешь — в Морате ли дело? В предыдущем туре в матче с Польшей к «точке» подходил Морено. Третий снайпер ла лиги после Месси и Бензема реализовал 12 пенальти подряд, а тут попал в штангу. В ноябре обычно не промахивающийся в подобных ситуациях Серхио Рамос и вовсе не реализовал сразу два подхода в игре Лиги наций со Швейцарией. А был еще товарищеский матч с Литвой, где из-за карантина пришлось сформировать альтернативную сборную, и в ее составе тенденцию мазать с 11-метровой отметки поддержал Абель Руис. Итого — пять осечек подряд! Мистика, да и только.

Но, видимо, в этот момент капризная Фортуна наконец-то решила, что достаточно поиздевалась над Испанией, и преподнесла ей такой подарок, не принять который было невозможно. Причем началось все с необъяснимого поперечного паса вдоль штрафной в стиле Зобнина. Перехвативший его Сарабия попал в перекладину, а спустя мгновение героя первого тайма Дубравку словно кто-то сглазил и он, пытаясь выбить мяч на угловой, смахнул его рукой в собственные ворота.

Словом, дал повод снова порассуждать о том, что лучший снайпер Евро-2020 — автогол. В Севилье — с учетом еще одного конфуза, уже с участием Куцки — имели место уже седьмой и восьмой результативные удары по собственным воротам. Это суммарно на один больше, чем на пяти предыдущих континентальных первенствах начиная с 2000 года. Кстати, вратарских автоголов прежде на Евро не забивали, а сейчас их уже три!

После такого на севильском солнцепеке Словакия окончательно поплыла и получила до перерыва второй мяч — от совсем недавно наконец-то принявшего решение играть за Испанию Ляпорта. Вторая же половина превратилась в форменное избиение соперника, по ходу которого словаки напоминали измотанного на корриде быка. А эстетский гол пяткой от находившегося к тому моменту на поле всего 44 секунды Феррана Торреса — издевательский укол на бис испанского тореадора.

Испанию, что называется, прорвало. Осталось понять — хватит ли этого куража, эмоций и качества в плей-офф. Очевидно лишь то, что доводить дело до послематчевых пенальти подопечным Луиса Энрике категорически не рекомендуется. Мы с вами помним об этом еще с ЧМ-2018.