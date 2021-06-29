Рубрика «Спросите у Романцева».

Чем запомнится концовка нынешнего июня? Рекордной жарой, новой атакой злобной пандемии и, конечно же, европейским футбольным фестивалем. Правда, праздник продолжается уже без нас — недолго музыка играла... Грустно, но надо жить и идти дальше. По крайней мере, так считают большинство тех болельщиков и читателей «СЭ», кто к концу месяца вновь заполнили вопросами почтовый ящик Олега Романцева, который по старой дружбе помогаю ему осваивать. Не скажу, что все его корреспонденты обладают достаточным тактом и корректностью. Хотя с самого начала общения с ними уважаемый тренер заявил, что будет говорить только о футболе, не заглядывая в его нынешние кулисы, которые, увы, порой отдают запашком сплетен и интриг. Надеюсь, напоминание об этом не даст повода для обиды тем, чьи вопросы на сей раз остались без ответов. Как, например, тот, в котором Романцева спрашивают о том, не хочет ли он возглавить сборную России. Ох уж эта жара...

А я, в свою очередь, присоединяюсь к Олегу Ивановичу, который искренне благодарит всех, кто не забывает его. И конечно, отдельное спасибо болельщикам «Спартака».

Итак, поехали!

«Не ищите причину неудачи только в лимите»

Геворг Папоян: Против каких тренеров вам было играть труднее всего?

Олег Романцев: Сложно назвать кого-то одного, поскольку против «Спартака» любая команда играет с запредельным настроем. Скажу лишь, что со всеми коллегами у меня всегда были и по сей день остаются самые теплые и дружеские отношения. К сожалению, некоторых уже нет, но память о них жива. Вспоминаю великого Валерия Лобановского, с которым еще игроком общался в сборной на чемпионате мира в Испании. Всегда следил за его работой, многое у него перенял. Особенно в выстраивании отношений с футболистами и умении вовремя принимать необходимые решения. Встречи с его киевским «Динамо» всегда были горячими и тяжелыми. Кстати, первое свое тренерское золото выиграл, переиграв в Лужниках команду Валерия Васильевича, с чем он меня, несмотря на поражение, после матча и поздравил. Большой был тренер, стратег, мудрец. Правда, от некоторых журналистов ему доставалось, хотя после смерти тренера они поспешили назвать Лобановского великим... Приходилось сражаться со «Спартаком» и против близких друзей Александра Тарханова и Георгия Ярцева. Ох и непростые были матчи! Уж они-то все спартаковские секреты знали. Да и я знал, чего можно от них ожидать. Но легче от этого никому не было, а победы еще труднее доставались.

Ivan Popovici: Олег Иванович, не считаете ли вы лимит на легионеров одной из главных причин падения уровня российского футбола?

Олег Романцев: Думаю, не все в этом вопросе упирается в этот коварный лимит. Мы видели, что сегодняшняя сборная по многим игровым компонентам уступала соперникам по группе. Да, никто не может упрекнуть наших ребят в отсутствии желания не уступить, в стремлении избегать борьбы. Но одного этого для успеха в таких масштабных турнирах недостаточно. Вот и выходит, что нынешнее поколение в нашем футболе просто не самое сильное. Возможно, в этом какую-то роль и сыграл тот самый лимит. Но точно не главную. И мне так же, как и вам, жаль, что ситуация именно такова.

Эдуардо Бенесько: Олег Иванович, а не хотите ли возглавить сборную России по футболу?

Олег Романцев: Ох...

Семен Беляков: Почему в России еще просто не повторили систему подготовки молодых футболистов, как в Германии, Нидерландах или Бельгии?

Олег Романцев: Не обижайтесь, но это скорее вопрос к министру спорта или президенту РФС. Я не чиновник, а тренер. И сейчас частенько бываю на самых разных детских турнирах. Вот недавно вместе с нашими спартаковскими ветеранами побывал в Туле по приглашению руководителя местного «Арсенала» Гурама Аджоева на открытии футбольного центра для мальчишек. Значит, стараются все-таки создавать условия для ребят. А в мое время футбол для нас начинался прямо со своего двора. И уже там мы влюблялись в него, стремясь затем попасть в футбольные секции. Сейчас у многих ребятишек такой возможности нет — негде играть во дворах. Зато есть компьютеры, гаджеты. Видимо, в названных вами европейских странах другой подход к воспитанию молодых футболистов, который нам предстоит освоить и перенять. А пока поддерживаю Леонида Слуцкого, сказавшего, что в этом плане мы не футбольная страна.

Алексей Ларкин: Стоит ли убирать Черчесова и кто может заменить его в сборной?

Олег Романцев: Без комментариев.

Футболисты сборной России после вылета с Евро. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

«Мой друг Рехагель побеждал на Евро и без звезд»

Ром-Белый Романов: Олег Иванович взяли бы вы кого-нибудь из игроков нынешнего состава сборной на Евро-1996? Спасибо.

Олег Романцев: По сей день с сожалением вспоминаю тот турнир, до начала которого нас считали одним из претендентов на победу. Та сборная действительно была способна на многое. Мы на одном дыхании прошли отбор. В составе были Канчельскис, Бесчастных, Онопко, Добровольский, Карпин, Тетрадзе... Но в последний момент из-за денежных претензий нескольких игроков что-то надломилось. И я не смог остановить процесс ломки, сохранить коллектив. Это была моя ошибка. Знаю, что в нынешней сборной ничего подобного произойти не может, поскольку Черчесову удалось собрать игроков, преданных только игре и команде. Что касается того, кого бы я взял из нынешней в сборной на Евро-96, то, пожалуй, в ней бы могли проявить себя Джикия, Головин, Миранчук. Но все это очень условно — слишком уж разное футбольное время. Тогда, в 96-м, сборную представляло целое поколение талантов, большинство из которых выступаи в чемпионатах Англии, Испании, Италии. Нынешний состав сборной поскромней. А вот результат получился один и тот же.

Игорь Вятчанин: Согласны вы с Харри Рэднаппом, что со слабыми футболистами невозможно добиться успеха любому тренеру?

Олег Романцев: С этим не поспоришь. Но не бывает правил без исключений. Здесь тренеру важно сознавать, каков истинный потенциал его игроков, есть ли у них резерв, за счет чего можно попытаться заставить их прыгнуть выше головы. А то, что такие чудеса возможны, доказал мой старый приятель Отто Рехагель, выигравший со сборной Греции Евро-2004 с довольно средним подбором исполнителей. Он сыграл на неуступчивости и характере футболистов, их огромном желании победить, сумев сделать невозможное и удивить весь футбольный мир. Это пример для молодых тренеров. Кстати, и в «Вердере», который Отто возглавлял 14 лет, у него не было такого звездного состава, как, скажем, в «Баварии». Но это не помешало ему дважды становиться чемпионом бундеслиги.

Алексей Ларкин: В России была возможность создать одну из лучших в мире систем подготовки молодых талантов, о чем много было слов, когда нам достался чемпионат мира. Но мы пошли по пути ужесточения лимита на легионеров вместо развития детского футбола. По прошествии времени можно сказать, что это было ошибкой?

Олег Романцев: Что в футболе, что в хоккее, как только мы проигрываем какой-то большой турнир, сразу начинают вспоминать о подготовке резервов, собирать совещания, проводить заседания. Примерно так же, как после пожара в каком-то торговом центре или доме престарелых тут же начинают по всей стране проверять противопожарную безопасность, качество электропроводки. Делают оргвыводы, принимают решения — и так до следующей беды... Сколько у нас уже обсуждалась тема подготовки резервов — не счесть. А сколько выносилось на обсуждение программ, написано научных работ, защищено диссертаций? Но воз и ныне там. И все опять сводится к обсуждению лимита. Вот и сейчас, уважаемый Алексей, вы во второй раз подняли в нашем разговоре эту тему. Хотя известно: сколько ни говори «халва» — во рту слаще не станет. Значит, не так работают те люди, которые отвечают за качественную подготовку молодых футболистов. С них и надо спрашивать. Я знаю, что много занимаются этим вопросом в «Краснодаре», где работает в отличных условиях своя академия. И уже в сборной есть ее воспитанник — молодой голкипер Сафонов. Есть такие же академии у «Спартака», «Локомотива», ЦСКА, «Динамо». И они выпускают интересных ребят. Но больших талантов уровня сборной все еще маловато. Что касается набившей оскомину темы лимита, то я уверен, что по-настоящему талантливый парень в любой ситуации заявит и себе и заиграет. Те же Головин с Миранчуком тому пример.

Альберт Шагиев: Олег Иванович, знаете ли вы башкирский язык?

Олег Романцев: Честно говоря, уже начал подзабывать — давно практики не было (смеется). Ну а если серьезно, то, к сожалению, башкирского, как и китайского с ивритом, я не знаю. А вот в Уфе с ветеранами бывал. Прекрасный город с очень радушными людьми и приветливыми болельщиками. За что им большой рэхмэт (по-башкирски — спасибо. — Прим. «СЭ»)!

Лионель Месси. Фото Getty Images

«Осторожно — ВАР!»

Владимир Кожевников: По каким критериям идет отбор в сборную? По дружественным отношениям?

Олег Романцев: Не думаю. Я обычно прикидывал круг возможных кандидатов и следил за ними. Иногда это делали мои помощники, выезжавшие за границу посмотреть того или иного футболиста, выступающего в зарубежном чемпионате. Мне было проще, поскольку большинство из них я знал по совместной работе в «Спартаке». Потому возможности Онопко, Никифорова, Юрана, Аленичева, Карпина или того же Черчесова мне были хорошо известны. Но порой приходилось принимать решения, полагаясь только на собственную интуицию. Как в случае с Сашей Пановым, которого я поставил в состав в 99-м в Париже во встрече с французами. В него тогда мало кто верил. А Сашка забил пару мячей Бартезу, и мы выиграли. А взял его в команду потому, что он это заслужил игрой и голами в «Зените». Так что выбор футболиста в сборную — это всегда тренерский риск. Легко, когда в твоем распоряжении есть Месси или Роналду, под которых нужно подбирать остальных.

Дмитрий Волос: Доколе? И что делать?

Олег Романцев: Не очень понятно, о чем вы. Обычно такие вопросы возникают при обсуждении российских дорог, о проблемах которых все знают, но ничего не меняется.

Алексей Бах: Почему Черчесов сам не уходит?

Олег Романцев: Без комментариев.

Олег Белов: Почему не отменяют лимит? И нужен ли потолок зарплат?

Олег Романцев: По поводу лимита я уже все сказал. А насчет зарплат замечу, что к футболистам здесь не может быть претензий — если им столько платят, то почему же не получать? Я всегда был сторонникам того, чтобы игроки не получали деньги, а зарабатывали их. Схема простая: определенный оклад плюс высокие премиальные за победы и выполнение поставленных на сезон задач. Существует мнение, что большие деньги портят игрока, снижают его мотивацию, тормозят стремление к росту. Возможно, с кем-то так и происходит. Но почему этого не случается с Роналду или Месси, чьи доходы исчисляются многими миллионами? Выходит, деньги им не мешают, а, наоборот, заставляют стараться быть лучше остальных. Значит, дело не в потолке зарплат, а в самих людях.

Сергей Бодин: Такое небывалое количество назначенных пенальти связано с появлением ВАР?

Олег Романцев: Не сомневаюсь. ВАР лишил судей права принимать решения «на свое усмотрение». Теперь арбитру могут указать, что в каком-то моменте он пропустил то или иное нарушение правил. И тогда последует неизбежное наказание. В матче с Данией пенальти на Соболеве был, на мой взгляд, пятьдесят на пятьдесят. Но судья его зафиксировал. А значит, оказался прав. Вообще ВАР оживил игру, сделал ее более результативной. Стали осторожнее в своей штрафной защитники, которые теперь прячут руки от мяча, смелее стали нападающие. Как болельщика меня это устраивает, а как тренера сказать не берусь — это уже в прошлом. Хотя могу представить реакцию австрийского коллеги Франко Фоды, когда во встрече с Италией Арнаутович открыл счет. И вдруг вмешался ВАР, который отменил гол, усмотрев у форварда микроскопический офсайд. После таких моментов у тренера становится еще больше седых волос.

Николай Жутов: Известный тренер Евгений Трефилов назвал три главные причины провала сборной России: космические зарплаты игроков, лимит на легионеров и потеря нескольких поколений качественных детских тренеров из-за мизерных зарплат. Вы согласны с ним?

Олег Романцев: Целиком и полностью. Особенно в вопросе о положении детских тренеров. В большинстве случаев их зарплаты, особенно в провинции, просто смешны. А ведь те, кто воспитывает молодых ребят, учат их не только футболу, но и жизни, несут ответственность за здоровье своих воспитанников. В той же Бельгии, Германии или Англии эта профессия уважаема и хорошо оплачивается. И попасть в нее непросто, нужно пройти необходимый отбор, выдержать конкуренцию. К сожалению, за редким исключением у нас этого нет. А потому среди тех, кому доверены судьбы мальчишек, будущее нашего футбола, немало случайных людей. Настоящий детский тренер — это призвание, дело, без которого человек не может жить. Вспоминаю своего учителя, царствие ему небесное, Юрия Альбертовича Уриновича, воспитавшего в Красноярске таких игроков, как Андрей Редкоус, Владимир Кухлевский, Александр Тарханов. Он просто не мог жить без своего дела. И когда его несколько раз приглашали возглавить команду мастеров «Автомобилист», то, поработав там, он затем все равно возвращался в свою детскую школу.

Виктор Ожегов: Согласны с Евгением Трефиловым, что наша сборная нуждается в срочном омоложении, ради чего можно даже пожертвовать отбором на чемпионат мира в Катаре?

Олег Романцев: Действительно, наша сборная не очень молода. Но не думаю, что смена поколений должна проходить в авральном порядке. И во все времена молодые футболисты обретали в ней свое место, когда рядом с ними были опытные игроки. Вспомните, как неожиданно для всех заиграл рядом с Игнашевичем на минувшем чемпионате мира Кутепов. Сейчас появились способные ребята, у которых есть хорошие шансы усилить команду Черчесова, — Баринов, Жемалетдинов, Сафонов, Дивеев, Макаров, Фомин. Но вот так сразу бросать их всех в бой, на мой взгляд, было бы опрометчиво. И поверьте, причина неудачи сборной на Евро не в не слишком юном возрасте Шунина, Семенова, Дзюбы или Фернандеса, а совсем в другом. Фертонгену, Витселю, Мертенсу, Кевину Де Брейне в сборной Бельгии даже не по 28, но они команда-машина с отлаженным механизмом игры. Хотя пока мне показалась несколько тяжеловатой в сравнении с тем, как выглядела на последнем мировом первенстве.

«Бельгия сильна, но я верю в мудрость Манчини»

Борис Скрылев: Игра какой сборной стала для вас неожиданностью?

Олег Романцев: Возможно, удивлю, сказав, что на данный момент это Венгрия, которая после разгрома от португальцев не дрогнула во встрече с французами. Ну а после ничьей на чужом поле в Мюнхене показала, что и без громких имен в составе даже в группе смерти можно творить чудеса. Лишь чудо позволило команде Лева за несколько минут до конца унести ноги и выйти в плей-офф. А перед венгерской командой за стремление играть вопреки всему стоит снять шляпу. И хотя она, как и наша сборная, оказалась за бортом турнира, она покинула его с высоко поднятой головой.

Александр Шихов: Какой из увиденных матчей произвел наибольшее впечатление? (разговор состоялся до матчей Хорватия — Испания и Франция — Швейцария — Прим. «СЭ»)

Олег Романцев: Пожалуй, пока это встреча Италии с Австрией в 1/8 финала. Казалось бы, один из соперников идет к цели, сметая все на своем пути, а другой с трудом выходит в плей-офф из скромной по составу группы. Но австрийцы показали, что, как любил говаривать Николай Петрович Старостин, в футболе частенько порядок бьет класс. Правда, до конца это сделать не получилось, но предельный настрой, высочайшая игровая дисциплина и слаженность всех линий чуть было не оставили команду Манчини без выхода в четвертьфинал. И не прояви ВАР бдительности по поводу гола Арнаутовича, в Лондоне могла бы прогреметь большая сенсация. Острые моменты, высокий темп, скоростной переход от обороны в атаку — все это держало в напряжении с первой до последней минуты дополнительного времени. И каждый из трех забитых голов стал маленьким шедевром. Какой техникой нужно обладать, чтобы суметь обработать отскочивший мяч, подыграть себе головой под удар и с левой, как это сделал Кьеза, отправить в дальний угол?! А как был хорош второй гол Пессины, пробившего из-под защитника, вторым касанием, поймав на шаге вратаря?! И наконец, совершенно невероятный мяч австрийца Калайджича, забитый головой в падении в ближний угол! Это был футбол высшей пробы!

Кузьма Рыков: Бельгия способна дотянуть до титула? Или на пути к нему могут оказаться такие сложные противники, как Италия или Испания?

Олег Романцев: Бельгийцы хороши во всех линиях, в каждой из которых свои лидеры — Куртуа, Фертонген, Де Бренье, Лукаку. Хотя, как я уже говорил, на чемпионате мира команда выглядела мобильней. Возможно, в плей-офф они вернутся в ту свою игру. Что касается сильных противников, то на этом этапе слабых просто больше не осталось. Они уже все дома и смотрят турнир по телевизору.

Игорь Трешин: За кого будете болеть в оставшееся до финала время?

Олег Романцев: Прежде всего — за футбол, уровень которого, несмотря ни на какие катаклизмы, продолжает расти. А история с датчанином Эриксеном еще раз показала, что эта великая игра делает нас ближе друг к другу и добрее. Я ставлю на Италию и мудрость Манчини, собравшего из ярких талантов дружную играющую команду. Уверен, нас ждет еще достаточно сюрпризов, которые для кого-то окажутся приятными, а кого-то наверняка огорчат. Но что поделаешь — таков футбол. А он — наша с вами жизнь!

Еще раз спасибо, что не забываете! Возможно, я сказал не все то, что вы хотели услышать. Но по-другому не могу — не умею. А болельщикам моего клуба еще раз напомню — любите «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке»!

По-прежнему ваш,

Олег Романцев!