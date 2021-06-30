Губерниев призвал привлечь к уголовной ответственности напавших на российского болельщика украинских фанатов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» прокомментировал инцидент на матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020 между сборными Украины и Швеции (2:1 д.в.). На трибуне напали на болельщика с российским флагом и порвали ему футболку.

«Я тоже на биатлоне всегда охотно фотографируюсь с украинскими болельщиками. Люди разворачивают флаги — и ничего страшного. Те украинцы, которые нападали на этого фаната, должны быть привлечены к ответственности, вплоть до уголовной. Матч проходил на нейтральной территории. Я не считаю приход человека на матч сборной Украины в российской символике провокацией. Другое дело, если бы матч проходил на Украине. Со своим уставом в чужой монастырь не лезут. Шотландия — территория Великобритании, поэтому извините», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев считает, что русский язык сыграл важную роль в успехе украинской сборной на Евро.

«Андрей Шевченко дает установки на русском языке, а Зинченко на пресс-конференции подтверждает свое блистательное владение русским языком. Русский язык — творец украинского успеха. Он объединил команду. Тренер смог достучаться до футболистов на русском языке. И Маслов, и Лобановский тренировали свои команды, общаясь на русском языке», — добавил Губерниев.

После матча Telegram-канал OFNEWS опубликовал фотографии, на которых болельщик, который перед игрой фотографировался с флагом России с украинским фанатом, держится за лицо. На нем уже нет российского флага, а его футболка порвана.

В четвертьфинале сборная Украины встретится с Англией, которая во вторник, 29 июня, обыграла Германию (2:0).