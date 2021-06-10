Станислав Черчесов: «Чувствую себя почти тирольцем, у меня практически нет акцента»
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сказал, что он комфортно чувствует себя в Тироле.
«Из-за коронавируса я не мог приехать сюда полтора года, но да, я почти чувствую себя тирольцем, — цитирует специалиста Die Presse 7 июня. — Думаю, у меня почти нет акцента (смеется). Впервые мы были здесь в 2017 году, но тогда мы вылетели на предварительной стадии Кубка конфедераций.
Мы просто хорошо чувствуем себя здесь, в Нойштифте. Тироль приветствует нас с распростертыми объятиями. Мы приехали не из-за меня, а потому, что команде понравилось здесь».
В качестве игрока Черчесов выступал за «Тироль» с 1996 по 2002 год. Сборная России готовится к чемпионату Европы в австрийском Нойштифте. На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.
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