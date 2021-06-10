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Мбаппе остался недоволен критикой Жиру

07:44

Нападающий сборной Франции Кильян Мбаппе был рассержен комментариями партнера по команде Оливье Жиру. Форвард «Челси» остался недоволен игрой партнеров в товарищеском матче с Болгарией, несмотря на свой дубль. По его мнению, французам не хватало эффективности.

Как отметчает L'Equipe, Мбаппе чувствовал себя очень обиженным и злым, поэтому хотел появиться на пресс-конференции и сделать заявление по этому поводу.

Франция ведет подготовку к чемпионату Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля. На групповой стадии французы встретятся с Венгрией, Португалией и Германией.

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