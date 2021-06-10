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Черчесов считает, что сборная России должна знать свое место

01:48
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
Станислав Черчесов. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II.
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, чего он ожидает от команды на Евро-2020.

Как и наши соперники, мы делаем повседневную работу, — цитирует специалиста Die Presse 7 июня. — Мы выполняем нашу программу. Мы не мечтатели, мы делаем свое дело. Чемпионат Европы — сложный турнир. С одной стороны, мы могли бы иметь небольшое преимущество с двумя домашними играми (против Бельгии и Финляндии в Санкт-Петербурге — Прим. «СЭ»), но с другой стороны, это преимущество только в том случае, если вы готовы выполнять свою работу. И не забывайте: мы начинаем турнир в субботу против Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Наши цели? Хорошо тренироваться, сделать выводы из товарищеских матчей с Польшей и Болгарией и определить заявку из 26 человек. Видите — мы идем шаг за шагом. Если ты будешь думать о последнем препятствии, то не сможешь преодолеть первое. Нужно быть объективными: кто, кроме Франции, Германии и нескольких других команд может ставить большие цели? Мы должны знать свое место. Возможно, другие команды немного сильнее, но имеет значение готовность в конкретный день, поэтому мы должны быть готовы».

На Евро-2020 сборная России сыграет в группе В с командами Бельгии, Дании и Финляндии.

Чемпионат Европы: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Сборная России перед Евро-2020: состав и подготовка к чемпионату Европы, контрольные матчи с Польшей и Болгарией, новости и обзоры