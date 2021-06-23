Швеция — Польша: Левандовски дважды подряд попал в перекладину из пределов вратарской
19:21
Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски упустил отменную возможность забить гол в матче чемпионата Европы против Швеции.
После подачи с углового он выиграл позиционную борьбу у соперника и головой с линии вратарской пробил в перекладину. Мяч вылетел в поле, но отскочил снова точно на голову Левандовски, который нанес повторный удар с еще более близкого расстояния. И вновь шведов спасла перекладина. После этого мяч уже пролетел мимо польского форварда и шведы смогли разрядить обстановку.
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