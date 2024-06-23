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Сегодня, 20:15

Швейцария — Германия: смотреть трансляцию матча Евро 2024 в прямом эфире

Швейцария сыграет с Германией на чемпионате Европы по футболу 23 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Мануэль Нойер (сборная Германии).
Фото Reuters

В воскресенье, 23 июня, Швейцария сыграет с Германией в матче группового этапа Евро-2024. Игра пройдет на стадионе «Дойче банк Парк» во Франкфурт-на-Майне (Германия). Стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

На сайте «СЭ» пройдет текстовая онлайн-трансляция в перекличке игрового дня ЧЕ-2024. Ключевые события встречи Швейцария — Германия будут доступны в матч-центре на нашем сайте. Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно можно смотреть на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Начало телеэфира — в 21.45 мск. Также следить за встречей можно на онлайн-платформах «Кинопоиск» и «Okko Спорт» по платной подписке.

В истории личных встреч команды встречались дважды. Оба раза в рамках Лиги наций УЕФА в 2020 году. Все игры завершились вничью — (1:1, 3:3).

Чемпионат Европы. Группа A
23 июн, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Швейцария
Германия

Чемпионат Европы по футболу: таблицы и календарь в актуальном виде, статистика, стыковые матчи, новости и статьи, фото и видео

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