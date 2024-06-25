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Сегодня, 20:11

Сербские фанаты устроили стычку с полицией перед матчем Евро-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Потасовка с участием болельщиков.
Фото Reuters

Фанаты сборной Сербии поучаствовали в массовой стычке перед матчем третьего тура группового турнира Евро-2024 против Дании, сообщает telegraf.rs.

Конфликт произошел в Мюнхене. Сообщается, что сербские болельщики бросали в полицейских бутылки, а те в ответ применили перцовые баллончики. Один из фанатов задержан.

Сборная Сербии с 1 очком замыкает группу C после двух туров. 25 июня команда Драгана Стойковича в решающем матче сыграет с Данией. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Футбол
Евро-2024
Сборная Сербии по футболу
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