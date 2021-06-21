Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру лидеров сборной России в первых матчах Евро-2020.

«Проблемы в обороне есть. Это связано с ротацией в составе, потерей Кудряшова.

Что касается моментов в атаке, то нашей сборной не так просто создавать их в позиционной атаке. Любой команде, если в ней нет топ-исполнителей, сложно вскрывать плотную оборону.

Для этого нужно использовать Дзюбу. Но его нужно находить. Он — нападающий. Конечно, если он не забивает, то об этом, естественно, говорят.

Зависимость от Дзюбы? В любой сборной есть зависимость от лидеров. Но стоит говорить об использовании сильных качеств игроков в команде. Артем доказал, что он может не только забивать, но и хорошо играть в подыгрыше. Как только качество нашей игры стало ниже, то сразу появились вопросы к лидерам. С них всегда будет спрос. Для того, чтобы было много мячей, нужно много создавать», — сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на канале «Россия 24».

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22.00 (мск). После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).