Семак: «Датчане просто выйдут сражаться за победу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил стартовый составе сборной России на матч против Дании.

«Было интересно, сыграет ли Миранчук с первых минут. Он хорошо проявил себя в первых матчах. Не поставить в таком матче его было сложно, но возможно.

Состав был выбран, чтобы начать матч в том же ритме, который заканчивали прошлый.

Датчане демонстрируют свой настрой. Но сборная России также выйдет играть на 100 процентов. Выпады игроков сборной Дании? Это интересно журналистам. Но я уверен, что любой датский игрок уважает сборную России. Они просто выйдут сражаться за победу», — сказал Семак в интервью журналисту Илье Казакову на канале «Россия 24».

В понедельник россияне в Копенгагене сыграют с датчанами в матче третьего тура группового этапа Евро, встреча начнется в 22.00 (мск). После двух туров сборная России набрала 3 очка и занимает второе место в таблице группы B, команда Дании располагается на последнем месте без набранных очков, лидируют бельгийцы (6 очков), третьими идут финны (3).