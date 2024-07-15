Сборные Испании и Аргентины сыграют в Финалиссиме-2025

Сборные Испании и Аргентины встретятся в Финалиссиме-2025.

Финалиссима — турнир, состоящий из одного матча, в котором встречаются победители последних чемпионата Европы и Кубка Америки. Действующим и единственным обладателем трофея является сборная Аргентины — в 2022 году команда Лионеля Скалони обыграла Италию (3:0).

14 июля сборная Испании победила Англию (1:0) в финале Евро-2024. В ночь на 15 июля Аргентина одержала победу над Колумбией (1:0, д.в.) в решающем матче Кубка Америки-2024.