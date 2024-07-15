Газзаев назвал Ямаля одним из лучших футболистов Евро-2024: «Проявил задатки игрока высочайшего уровня»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев рассказал «СЭ», кого считает лучшим игроком чемпионата Европы по футболу-2024.

«Конечно, сложно сказать, кто был лучшим на турнире. Наверно, одним из лучших уж точно можно назвать молодого испанца Ямаля. Он проявил задатки игрока высочайшего уровня, и это только в 16 лет. Я бы отдал предпочтение ему», — сказал Газзаев «СЭ».

Испания в четвертый раз стала чемпионом Европы — это рекорд среди всех европейских команд. Ранее испанцы побеждали в 1964, 2008 и 2012 годах. Англия во второй раз подряд проиграла в финале Евро.

17-летний Ямаль был признан лучшим молодым футболистом Евро-2024, лучшим игроком турнира стал другой испанский полузащитник — Родри.

(Денис Сафронов)