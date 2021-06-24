Инсинье заявил, что Италия не позволит Австрии навязать свою игру

Форвард сборной Италии Лоренцо Инсинье поделился ожиданиями от матча со сборной Австрии в 1/8 финала Евро-2020.

«Мы посмотрели некоторые из матчей сборной Австрии, — цитирует Инсинье сайт УЕФА 24 июня. — Деталей пока что не обсуждали, но, исходя из того, что увидели, это отлично физически подготовленная команда, которая на протяжении всего матча способна бегать и прессинговать. Мы точно не позволим ей ничего навязывать и будем показывать привычный для себя футбол. Все, что нам необходимо, — это сохранять спокойствие».

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.