Полузащитник сборной Австрии Флориан Гриллич поделился ожиданиями от матча с Италией в 1/8 финала Евро-2020.

«Победа над Украиной была очень эмоциональной, мы достигли чего-то очень важного, — цитирует футболиста официальный сайт УЕФА 24 июня. — Сложно описать чувства, которые мы испытывали после финального свистка. Теперь сосредоточимся на восстановлении и подготовке к субботней встрече с Италией. Все проанализируем и подготовим рабочий план.

Конечно, мы понимаем, что Италия — фаворит, но мы уже добились исторического результата. Почему бы, не продолжить этот путь? Мы не фавориты и должны вновь показать топовый матч, может, даже вывести игру на новый уровень, ну, и пусть нам немного повезет.

Надо не терять мужества. Италия доминирует на этом турнире, она выиграла все три матча, ни разу не пропустив. Но не бывает ничего невозможного. Мы уже показали свой потенциал и при этом можем сыграть еще сильнее".

Матч Италия — Австрия состоится 26 июня в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Начало в 22.00 по московскому времени.