Ашраф Хакими посвятил Эриксену гол в матче с Буркина-Фасо

Защитник сборной Марокко Ашраф Хакими посвятил свой гол в товарищеском матче с Буркина-Фасо (1:0) партнеру по «Интеру» Кристиану Эриксену. Он показал цифру 24 — номер, под которым выступает датчанин.

Футболист потерял сознание во время матча. Инцидент произошел незадолго до конца первого тайма при счете 0:0.

Врачи попытались оказать игроку первую помощь. Им пришлось делать искусственный массаж сердца. На поле вынесли носилки, но потребовались более серьезные средства реанимации — в том числе дефибриллятор.

Игра была прервана на неопределенное время. Датские футболисты обступили Эриксена и закрыли от зрителей и камер. Позднее его унесли на носилках за ширмой под аплодисменты публики.

По последней информации Эриксен жив и находится в сознании. Он сейчас в госпитале, его состояние оценивается как стабильное.

Позднее матч был возобновлен. Финны победили со счетом 1:0.