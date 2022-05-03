Каррагер считает, что Рангник не должен совмещать работы в клубе и сборной

Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал то, что Ральф Рангник совмещает работы в клубе и сборной.

Ранее 63-летний специалист возглавил сборную Австрии. Он также является консультантом в «Манчестер Юнайтед».

«Главный тренер сборной Австрии не должен подрабатывать в «Манчестер Юнайтед». Это просто бессмыслица», — цитирует Каррагера Sky Sports.

«Манчестер Юнайтед» занимает шестое место в таблице АПЛ. 63-летний Рангник покинет свой пост по окончании сезона. Его место займет Эрик тен Хаг.