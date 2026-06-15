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Романо: «Манчестер Сити» продлил контракт с Гвардиолом до 2031-го на фоне интереса «Реала»

Руслан Минаев

«Манчестер Сити» продлил контракт с защитником Йошко Гвардиолом, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Новое соглашение будет рассчитано до лета 2031 года. Действующий контракт 24-летнего хорвата рассчитан до конца сезона-2027/28. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Реал».

В сезоне-2025/26 Гвардиол провел 25 матчей, забил 2 гола и сделал 5 результативных передач.

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ФК Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
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«Тоттенхэм» продлил контракт с защитником Педро Порро

Пьер Саж возглавил «Кристал Пэлас»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 5 5 0 0 13-5 15
2
 Арсенал 5 4 0 1 8-4 12
3
 Брайтон 5 3 1 1 16-5 10
4
 Брентфорд 5 2 3 0 10-4 9
5
 Лидс 5 2 3 0 7-3 9
6
 Ливерпуль 5 2 3 0 7-4 9
7
 Эвертон 5 2 3 0 6-3 9
8
 Ньюкасл 5 2 2 1 9-9 8
9
 Халл Сити 5 2 2 1 6-4 8
10
 Челси 5 2 1 2 10-12 7
11
 Ипсвич 5 2 0 3 7-11 6
12
 Нот. Форест 5 1 2 2 4-5 5
13
 МЮ 4 1 1 2 7-7 4
14
 Кристал Пэлас 5 1 1 3 6-11 4
15
 Сандерленд 5 1 1 3 6-10 4
16
 Астон Вилла 5 1 1 3 4-9 4
17
 Ковентри 5 1 0 4 1-10 3
18
 Борнмут 5 0 3 2 6-8 3
19
 Тоттенхэм 5 0 2 3 2-8 2
20
 Фулхэм 4 0 1 3 4-7 1
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
18.09 22:00 Брентфорд – Челси 3 : 0
19.09 14:30 Тоттенхэм – Астон Вилла 2 : 3
19.09 17:00 Брайтон – Арсенал 3 : 0
19.09 17:00 Эвертон – Ипсвич 1 : 0
19.09 17:00 Ньюкасл – Халл Сити 2 : 1
19.09 19:30 Нот. Форест – Ковентри 0 : 1
20.09 16:00 Борнмут – Ливерпуль 0 : 1
20.09 16:00 Лидс – Кристал Пэлас 0 : 0
20.09 16:00 Ман. Сити – Сандерленд 5 : 3
20.09 18:30 Фулхэм – МЮ - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Эрлинг Холанн
Эрлинг Холанн

Манчестер Сити

 5
Александер Исак
Александер Исак

Ливерпуль

 4
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
П
Жоао Педро
Жоао Педро

Челси

 3
Коди Гакпо
Коди Гакпо

Ливерпуль

 3
Даити Камада
Даити Камада

Кристал Пэлас

 3
И К Ж
Жоау Гомес
Жоау Гомес

Астон Вилла

 2 1 1
Фил Фоден
Фил Фоден

Манчестер Сити

 4 1 1
Аксель Дисаси
Аксель Дисаси

Кристал Пэлас

 3 1 0
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