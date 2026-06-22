Источник: полузащитник Бергвалль хочет покинуть «Тоттенхэм»

Полузащитник «Тоттенхэма» Лукас Бергвалль заявил руководству клуба о желании сменить команду в летнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, 20-летний швед хочет получать больше игровой практики и чаще выходить в стартовом составе. «Тоттенхэм» ищет варианты для усиления полузащиты, поэтому уход Бергвалля не исключается. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2031 года.

Бергвалль перешел в «Тоттенхэм» из «Юргордена» летом 2024 года. В сезоне-2025/26 на его счету 33 матча во всех турнирах, в которых он забил 1 гол и отдал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость хавбека в 35 миллионов евро.